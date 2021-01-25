Мьянма закупает российское оружие

Мьянма остается приверженицей российского оружия. Вчера, 22 января, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е» и радиолокационные станции.

«Документ был подписан в присутствии Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Республике Союз Мьянма, и главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна. От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Комплекс ПВО «Панцирь» Источник изображения: tass.ru

Детали сделки не раскрываются. При этом в Минобороны РФ напомнили, что с 2001 году уже поставили Мьянме 30 самолётов МиГ-29, 12 учебно-боевых самолётов Як-130, 6 Су-30СМЭ, 10 вертолётов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитных ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы.

В Минобороны РФ указывают на особые дружеские отношения с Мьянмой: «В последние пять лет интенсивно развивается военное сотрудничество двух государств. Подразделения вооружённых сил Мьянмы на регулярной основе принимают участие в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки, в том числе в прошлом году они приняли участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ–2020». Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощённом порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы».