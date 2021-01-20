Экипажи фрегата "Адмирал Григорович" и малого ракетного корабля "Вышний Волочёк" ЧФ провели в Средиземном море корабельные учения

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Экипажи фрегата "Адмирал Григорович" и малого ракетного корабля "Вышний Волочёк" Черноморского флота (ЧФ) провели тренировки в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, сообщил во вторник штаб ЧФ.

"В ходе сдачи курсовой задачи моряки провели различные корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, по противовоздушной обороне, по ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Также личный состав фрегата и малого ракетного корабля отработал действия при ведении противодиверсионной обороны корабля при стоянке в порту и выполнил нормативы по приему на борт оружия и боеприпасов, обслуживанию вооружения и механизмов корабля.