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Интерфакс-АВН

Черноморский флот провел учение по уничтожению кораблей условного противника на фоне захода в Черное море эсминца НАТО

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Сторожевой корабль Адмирал Эссен. Архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Эссен. Архивное фото
Источник изображения: © РИА Новости . Игорь Зарембо

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Носители крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению атаки кораблей условного противника на фоне захода в Черное море американского эсминца USS Porter, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

"По замыслу учения корабли Черноморского флота обнаружили в море отряд кораблей условного противника, идущего курсом на побережье Крымского полуострова. На запрос сеанса связи подозрительные корабли не выходили, опознавательные знаки, флаги и бортовые номера отсутствовали", - сообщили в пресс-службе.

"В ходе сближения "вражеский" отряд кораблей произвёл запуск ракет по кораблям ЧФ. Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны "Штиль-1" отразил воздушную атаку. Затем личный состав ракетных боевых частей фрегата и малого ракетного корабля произвели целераспределение и уничтожили отряд кораблей условного противника заплпом высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", - добавили в пресс-службе.

13 апреля в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы Черноморского флота взяли на сопровождение эсминец ВМС США "Портер", вошедший в акваторию Черного моря в понедельник.

По данным Шестого оперативного флота США, эсминец "будет взаимодействовать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море".

USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook ("Дональд Кук"), USS Carney ("Карни") и USS Ross ("Росс"), размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Эти корабли в прошлом неоднократно заходили в Черное море. В частности, феврале нынешнего года в Черное море заходил эсминец USS Ross.

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