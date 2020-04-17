Удары по условному противнику отработали «рядом» с эсминцем ВМС США

Бомбардировщики Су-24М и дизель-электрическая подлодка «Колпино», несущая крылатые ракеты «Калибр», в ходе совместных учений продемонстрировали нанесение условного ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Черном море, в акватории которого находится эсминец USS Porter DDG-78 («Портер») ВМС США.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Черном море», - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В военном ведомстве отметили, что отряд кораблей противника имитировали российские фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Их обнаружили с помощью беспилотников «Форпост» и «Орлан», которые передали целеуказания бомбардировщикам и подлодке. «Колпино» нанесла условный удар крылатыми ракетами по «противнику», выполнив электронные пуски. Экипажи Су-24М сымитировали бомбометание.

Экипажи бомбардировщиков отработали маневры уклонения от корабельных средств ПВО, а подводники - уклонение от возможного применения противолодочного оружия.