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Деловая газета "Взгляд"

ЧФ провел учения на фоне присутствия в Черном море эсминца США

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Подводная лодка проекта Колпино. Архивное фото
Подводная лодка проекта Колпино. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Главный штаб ВМФ

Самолеты Су-24М морской авиации и подлодка «Колпино» Черноморского флота провели учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по кораблям условного противника на фоне нахождения в Черном море эсминца США, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"В ходе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов "Форпост" и "Орлан" провели разведку и обнаружили в море отряд кораблей условного противника, который имитировали фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево". Данные полученные от беспилотных летательных аппаратов были переданы экипажу подводной лодки "Колпино", который во время сеанса связи получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским целям", – передает РИА "Новости" сообщение ЧФ.

Подводники нанесли по "противнику" условный ракетный удар высокоточным оружием из подводного положения путём проведения электронных пусков.

В свою очередь фронтовые бомбардировщики Су-24М, получив целеуказания от беспилотников, нанесли условный бомбовый удар по кораблям противника.

Напомним, в понедельник Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец USS Porter ВМС США.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Средиземного моря в Черное. В Черноморском регионе он будет работать с партнерами "над обеспечением безопасности на море".

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре 2019 года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".



Дмитрий Зубарев

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