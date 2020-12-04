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Интерфакс-АВН

Боевые корабли Черноморского флота ВМФ РФ вышли в море под прикрытием морской авиации

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Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Декабрь 2019 года
Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Декабрь 2019 года.
Источник изображения: Андрей Киреев / РИА Новости Крым

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Все боевые корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для отработки учебно-боевых задач.

"Задействован весь корабельный состав Черноморского флота. В том числе - фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия"", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в четверг.

Также задействованы большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота, информирует штаб ЧФ.

По его данным, "выходы кораблей в море проходят в обеспечении самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота".

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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
22160
ЧФ
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