Боевые корабли Черноморского флота ВМФ РФ вышли в море под прикрытием морской авиации

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Все боевые корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для отработки учебно-боевых задач.
"Задействован весь корабельный состав Черноморского флота. В том числе - фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия"", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в четверг.
Также задействованы большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота, информирует штаб ЧФ.
По его данным, "выходы кораблей в море проходят в обеспечении самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота".