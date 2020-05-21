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Деловая газета "Взгляд"

Фрегат «Адмирал Григорович» впервые отправился в Индийский океан

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Сторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухту. Архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухту. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершит дальний поход в Индийский океан, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" совместно со спасательным буксирным судном "Профессор Николай Муру" начали прохождение Суэцкого канала в направлении Индийского океана. Экипажи фрегата и спасательного судна ЧФ совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации", – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Как уточнили на флоте, для фрегата это первый поход в данный регион.

Напомним, в начале мая экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" провели учения в Средиземном море.



Дмитрий Зубарев

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