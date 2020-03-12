Авиация Черноморского флота уничтожила на учениях субмарину "противника"

Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

"В ходе основного этапа учений экипажи морской авиации обнаружили подлодку условного противника и передали данные отряду кораблей. Малые противолодочные корабли (МПК) "Касимов" и "Ейск" по полученной информации обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили подводную цель", - сказано в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

В учениях были задействованы четыре самолёта и пять вертолётов из состава МА и ПВО ЧФ.

По данным штаба флота, в небо поднимались самолёты Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27ПЛ с гидроакустическими станциями. Лётчики выполнили поиск подлодки в заданном районе и передали координаты корабельной ударной группе (КУГ) ЧФ.

В составе КУГ были МПК "Касимов" и "Ейск", патрульный корабль "Василий Быков", сторожевой корабль "Пытливый", а также морской тральщик "Железняков".

"Роль субмарины условного противника выполнял экипаж подводной лодки "Колпино", - информирует штаб ЧФ.