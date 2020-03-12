Войти
Интерфакс-АВН

Авиация Черноморского флота уничтожила на учениях субмарину "противника"

302
0
0
Ка-27ПЛ
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
Источник изображения: Личное

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

"В ходе основного этапа учений экипажи морской авиации обнаружили подлодку условного противника и передали данные отряду кораблей. Малые противолодочные корабли (МПК) "Касимов" и "Ейск" по полученной информации обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили подводную цель", - сказано в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

В учениях были задействованы четыре самолёта и пять вертолётов из состава МА и ПВО ЧФ.

По данным штаба флота, в небо поднимались самолёты Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27ПЛ с гидроакустическими станциями. Лётчики выполнили поиск подлодки в заданном районе и передали координаты корабельной ударной группе (КУГ) ЧФ.

В составе КУГ были МПК "Касимов" и "Ейск", патрульный корабль "Василий Быков", сторожевой корабль "Пытливый", а также морской тральщик "Железняков".

"Роль субмарины условного противника выполнял экипаж подводной лодки "Колпино", - информирует штаб ЧФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Бе-12
Ка-27ПЛ
Проекты
1135 Буревестник
22160
636.3
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
21.03.2017
Крепость Крым
06.03.2013
Украина: отмахнуться не удастся
12.12.2012
Украинская морская авиация – трудно, но перспективы есть
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»