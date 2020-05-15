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Российская газета

В Севастополе отметили День Черноморского флота России

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Условия карантина не омрачили праздник черноморцев.
Условия карантина не омрачили праздник черноморцев.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

13 мая Севастополе прошли торжества в честь 235-летия основания Черноморского флота. По традиции командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов и члены Военного совета принесли цветы к памятнику Екатерине II - основательнице города и флота. А затем моряков-черноморцев наградили орденами и медалями.

Праздник берет начало от событий 13 мая 1783 года, когда в Ахтиарскую (Севастопольскую) бухту зашла эскадра из 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Ф.А. Клокачева. А сегодня современный Черноморский флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ на Черном море. Согласно данным открытых источников, в состав флота входят 279 кораблей и судов (из них боевых кораблей - 52), личный состав - не менее 25 тысяч военнослужащих. В течение последних лет в его состав вошли десятки новых кораблей. Среди них "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров", "Василий Быков" и другие.

В ходе праздника командующий флотом подарил подлинный адмиралтейский якорь храму Святителя Николая Чудотворца в Камышовой бухте. Вес якоря составляет около четырех тонн. Он был найден в море у берегов Севастополя

- Прихожане, которые приходят в этот храм, будут приобщаться к былой и нынешней славе Черноморского флота, - отметил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, отслужив молебен.

По словам почетного председателя Севастопольского морского собрания Виктора Кота, традиция дарить якоря храму по знаменательным датам флота России зародилась в 2014 году.

235 лет черноморские моряки являются гарантами мира и стабильности на юго-западных рубежах России

- Вы задумайтесь, почему именно якоря, а не штурвалы или паруса, изображены у моряков на ленточках, пуговицах, пряжках, -рассудает он. - Якорь для моряка во все времена -символ спасения: как физического, так и духовного.

На Графской пристани прошло театрализованное представление, раскрывающее историю становления флота. На площади Нахимова расположилась выставка вооружения, военной и специальной техники. День открытых дверей провели Музей Черноморского флота.

Также в честь праздника моряки-черноморцы возложили цветы к памятникам Черноморской эскадре, первому командующему флотом вице-адмиралу Клокачеву, адмиралам В.А. Корнилову, П.С. Нахимову, Д.Н. Сенявину, А.П. Лазареву, Н.Г. Кузнецову, матросу Петру Кошке, к мемориальному комплексу "Витязям Черноморских глубин".

Завершением праздника стали выступления духовых оркестров и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.


Юлия Крымова (Севастополь)

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