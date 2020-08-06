Сергей Шойгу потребовал к концу года довести до 70% оснащенность войск современным вооружением

ЦАМТО, 5 августа. Подводя итоги Единого дня приемки продукции военного назначения, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал к концу 2020 года довести до 70% оснащенность войск современным вооружением.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, глава военного ведомства заявил, что "мы должны на 100% выполнить государственный оборонный заказ и выйти на показатель 70% по современности, сохранив при этом высокий уровень исправности техники".

"Надеюсь, что как мы начали год в графике, так мы его и завершим, и ничто, никакой коронавирус не помешает нам завершить этот год достойно, достичь все намеченные цели, ввести все объекты, получить всю необходимую нам технику, оборудование, вооружения, боеприпасы", – сказал Сергей Шойгу.

Как сообщил в ходе Единого дня приемки продукции военного назначения заместитель министра обороны Алексей Криворучко, по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5%.

Подводя итоги первой половины 2020 года, Сергей Шойгу сообщил, что в войска поставлено свыше 1100 основных образцов ВВСТ, в том числе 16 самолетов различного класса и назначения, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5-1, 80 БЛА, 5 боевых кораблей, в том числе РПКСН "Князь Владимир", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и БДК "Оленегорский горняк".

Глава военного ведомства отметил, что в плановом порядке в войска поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.