Очередной Единый день военной приемки

5 августа 2020 года под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялся очередной Единый день приемки продукции военного назначения.

Подводя итоги Единого дня приемки продукции военного назначения 5 августа, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сказал: "Мы должны на 100% выполнить государственный оборонный заказ и выйти на показатель 70% по современности, сохранив при этом высокий уровень исправности техники".

Полковой комплект зенитных ракетных систем С-400, полученный дислоцирующимся в Хабаровске 1529-м гвардейским зенитным ракетным полком 25-й Краснознаменной Комсомольской дивизии ПВО 11-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, 05.08.2020 (с) кадр из телерепортажа Первого канала

"Надеюсь, что как мы начали год в графике, так мы его и завершим, и ничто, никакой коронавирус не помешает нам завершить этот год достойно, достичь все намеченные цели, ввести все объекты, получить всю необходимую нам технику, оборудование, вооружения, боеприпасы", - сказал Сергей Шойгу.

Как сообщил в ходе единого дня приемки продукции военного назначения заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5%.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлен полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"", - сказал Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции.

Алексей Криворучко отметил, что комплект был поставлен в 1529-й гвардейский зенитный ракетный полк в Хабаровске.

Командир полка Роман Капелюх заверил, что все мероприятия по перевооружению на С-400, запланированные в 2020 году, завершены. По его словам, новая система "существенно повысила возможности полка по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения противника".

Также в первом полугодии 2020 года Воздушно-космические силы России, по словам заместителя Министра обороны, получили 15 новых и один отремонтированный самолет (МиГ-35С, Як-130, Су-35С, Су-34, Ил-76), 36 новых и 19 прошедших ремонт вертолетов (Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8, Ка-27, Ми-24). Кроме того, войска получили две новые и одну отремонтированную радиолокационную станцию.

"В интересах Военно-морского флота поставлены одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка проекта 971 "Вепрь", - сказал Алексей Криворучко на едином Дне приемки военной продукции.

Алексей Криворучко напомнил, что также в этом году флот получил первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и атомный подводный крейсер проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир".

"По стратегии развития Военно-Морского Флота "Бореи" призваны стать единственным типом стратегических подводных ракетоносцев в отечественном флоте", - рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Степан Кельбас.

Кроме того, в состав ВМФ, по словам заместителя Министра обороны, вошли два новых корабля обеспечения проектов 23470 и 19910. Также на флот поступили 50 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения.

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