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ТАСС

Шойгу: свыше 1 100 основных образцов вооружения поставлено в войска в первом полугодии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам главы Минобороны, среди них 16 самолетов различного класса и целевого предназначения

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Предприятия промышленности и органы военного управления, несмотря на вызванные пандемией ограничения, обеспечили заданные темпы выполнения гособоронзаказа и поставили войскам свыше 1 100 основных образцов вооружения. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.

"В войска поставлено свыше 1 100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал он,

По словам Шойгу, среди них 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов, пять боевых кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Князь Владимир", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

По оценке министра, "в плановом порядке в вооруженные силы поступают инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы".

"Новейшие образцы продукции военного назначения будут широко представлены в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2020", - сказал Шойгу.

Он отметил, что другим мероприятием, где можно будет увидеть боевые и технические возможности отечественного вооружения, станут Армейские международные игры, которые в этом году пройдут одновременно с форумом.

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Страны
Россия
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Князь Владимир
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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АРМИ-20XX
БДК 775
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Гособоронзаказ
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