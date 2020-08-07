В 2020 году войска получили более 1100 единиц вооружения

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, за первое полугодие в российскую армию поставили свыше 1100 основных образцов вооружения. Об этом в среду - в единый день приемки военной продукции - сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он перечислил некоторые виды техники, пополнившие армейские и флотские парки. Среди них - 16 самолетов различного целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 винтокрылых Ми-8МТВ-5-1. А еще 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 боевых кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Князь Владимир", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Кроме того, как сказал министр, в Вооруженные силы планово поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

Шойгу отметил, что новейшие образцы продукции военного назначения будут широко представлены в августе на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2020". Масштабной площадкой для демонстрации их боевых и технических возможностей станут Армейские международные игры - в нынешнем году эти состязания организуют одновременно с форумом.

Понятно, что новый и модернизированный арсенал требует соответствующей инфраструктуры. О его создании главе военного ведомства доложила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

По ее словам, уже введены в эксплуатацию более 1800 новых зданий и сооружений. К концу года их число превысит три тысячи.

ВМФ в этом году пополнили пять боевых кораблей. В их числе атомная подводная лодка "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов"

Так, в интересах Сил ядерного сдерживания построено 519 объектов. "Продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в городах Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном", - заявила Балакирева.

Она сделала вывод, что набранный темп и организация строительства инфраструктуры для РВСН позволяют выполнить поставленные на этот год задачи по созданию в России объектов ядерного сдерживания.

Уже введены в эксплуатацию 105 из запланированных 154 зданий и сооружений для частей противовоздушной и противоракетной обороны.

Начальник департамента строительства напомнила, что по поручению президента России специалисты военно-строительного комплекса в максимально сжатые сроки возвели 20 многофункциональных медицинских центров на 2000 койко-мест.

Со значительным опережением графиков продолжается строительство еще четырех таких объектов на 560 пациентов в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске.

Главный инфекционист минобороны Константин Жданов добавил, что был реконструирован корпус инфекционных болезней в Военно-медицинской академи. "В настоящее время клиника успешно оказывает специализированную медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией", - отметил Жданов.

Юрий Гаврилов