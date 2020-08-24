Какие испытания проходит техника до поступления на вооружение в войска

Процесс перехода Российской армии на новые виды вооружений и военной техники идет ударными темпами. Только в 2020 году Вооруженные силы получили свыше 1100 новейших образцов военной продукции. На армейских полигонах, а также в Сирии активно идет обкатка перспективных образцов техники, которая должна стать основной ударной силой Российской армии XXI века. Новейшие образцы военной продукции можно увидеть на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Как заявил министр обороны РФ, только в этом году в армию должны поступить 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, 80 беспилотников. Кроме того, флот получил пять боевых кораблей, в том числе атомную подводную лодку "Князь Владимир", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк". "Сейчас в Вооруженные силы в плановом порядке поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы", - отметил Сергей Шойгу.

Обновление нон-стоп

Самое серьезное внимание уделяет поставкам в войска современной и перспективной техники и вооружений президент РФ Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава государства подчеркнул, что "наша задача не в том, чтобы разово перевооружить войска и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий".

Акцент делается на постоянном пополнении армии новыми образцами вооружений и военной техники. Причем схема поставок должна выполняться не для галочки. Все новые образцы проходят обкатку сначала на полигонах, а затем на финальном этапе оказываются в Сирии, где выявляются все их плюсы и минусы. Благодаря такой многоступенчатой проверке в войска вооружение и техника уже попадают без "детских болячек". Причем создавать перспективные образцы военная промышленность должна не ради любви к "чистому искусству". Любое новое вооружение должно иметь свое целевое предназначение. Оно должно быть встроенным в действующую армейскую систему и ориентировано на противодействие системе вооружения вероятного противника.

Если говорить об улучшении боевой техники, то процесс обновления не прекращается ни на секунду. Работы по модернизации военной техники порой начинаются буквально сразу после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение.

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сейчас время от момента выдачи тактико-технического задания на разработку и до принятия на вооружение вооружений и техники в зависимости от их сложности составляет в среднем от трех до шести лет.

По его словам, развитие вооружения, в том числе в зарубежных армиях, стало непрерывным процессом. Поэтому при создании любого отечественного образца ориентир задается прежде всего на достижение превосходства либо паритета с аналогичными образцами вооружений, разрабатываемыми или принятыми на вооружение, в том числе и армиями стран НАТО.

"Однако за время разработки могут измениться условия его боевого применения, а также требования к основным ТТХ, которые обусловлены появлением аналогичных изделий за рубежом, что не могло быть учтено при выдаче технического задания. Кроме того, в ходе опытно-войсковой или боевой эксплуатации после принятия на вооружение образца вооружений и техники выявляются его отдельные слабые стороны, которые невозможно просчитать при проектировании", - сказал вице-премьер.

Поэтому в отдельных случаях мероприятия по модернизации начинаются после принятия на вооружение для обеспечения требуемой боевой эффективности войск, а также достижения более высокой эффективности как отдельных образцов, так и системы вооружения в целом.

Проверено в Сирии

Сирия стала самой эффективной площадкой для обкатки новейших российских вооружений и военной техники. За время военной операции в Сирии было апробировано более 600 современных образцов вооружения и военной техники.

Сирия стала эффективной площадкой для обкатки новейших российских образцов военной техники

В Сирии впервые была доказана эффективность российских высокоточных ракет "Калибр", которые были запущены из акватории Каспийского моря по позициям международных террористов. Российские бойцы Сил специальных операций проверили в действии комплект боевой экипировки военнослужащего "Ратник" и комплекс разведки управления и связи (КРУС) "Стрелец". Использование КРУС в разы увеличило эффективность использования обычных бомб. Спецназ, используя этот комплекс, с земли наводил авиацию на цели, и благодаря высокой точности целеуказания удалось достигнуть такой точности поражения, которая сопоставима по показателю отклонения от точки прицеливания с высокоточным оружием.

В Сирии также прошли апробацию практически все виды и типы самолетов и вертолетов. Прежде всего это истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28Н, Ми-8АМТШ-В. Появился в Сирии и российский самолет пятого поколения Су-57, который в следующем году должен появиться в войсках.

600 образцов современного вооружения и военной техники было апробировано за время военной операции в Сирии

От воздушных атак пункт материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно защищали зенитные ракетные комплексы С-400, С-300, "Тор", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Обкатку в Сирии прошла и наземная техника. Сирийская командировка стала первой для боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Эта тяжелая бронированная машина хорошо себя зарекомендовала в ходе боевых действий. Сейчас на базе БМПТ "Терминатор" создают роботизированную машину, которая в автоматическом режиме должна поддерживать шквалом огня пехоту, выявлять и уничтожать все огневые точки противника.

Универсальный сапер

Проверку боем прошла в Сирии и российская саперная техника. При разминировании Пальмиры использовался робототехнический комплекс "Уран-6". Этим железным сапером можно управлять на удалении до километра. "Уран-6" в состоянии обнаружить, идентифицировать и уничтожить любой взрывоопасный предмет, мощность которого не превышает 60 кг. По результатам сирийской кампании робот был доработан. В частности, в "Уране" поменяли расположение камер, усилили противоосколочную защиту и защиту от пыли. Сейчас "Ураны" активно используются в войсках.

Робототехническим саперным комплексом "Уран-6" можно управлять на удалении до километра

Также в интересах Инженерных войск проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, которая сделана на базе танка Т-72Б3. Созданию этого универсального помощника сапера также поспособствовала сирийская кампания, где инженерная техника активно проявляла себя как в наступлении, так и в обороне. Так, при штурмовых операциях машины разграждения использовались для проделывания проходов в баррикадах и завалах, куда затем врывалась наступающая пехота и бронетехника. При обороне такая техника могла оперативно создать завалы, баррикады, насыпи или окопы. Для таких задач требовалось держать множество инженерных машин. Необходимо было создать технику, которая совмещает в себе как можно больше инженерных функций и готова работать даже под огнем противника.

Учитывая все замечания и пожелания, российские инженеры создали универсал, который является бульдозером, экскаватором, краном, гидромолотом и тральщиком в одном лице. Кроме того, машина оснащена боевым модулем.

Взгляд в перспективу

Помимо новейших и модернизированных образцов вооружений и военной техники, которые уже начали поступать в войска, в ближайшие годы российские оборонщики обещают довести до Вооруженных сил ряд перспективных новинок. В первую очередь, конечно, речь идет о бронетехнике на платформе "Армата". По словам Юрия Борисова, этот танк также побывал в Сирии. В ходе испытаний были выявлены недостатки в ряде узлов и агрегатов. "По двигателям и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании", - заявил глава минпромторга Денис Мантуров.

Сейчас нареканий к "Армате" нет. Войсковые испытания танка идут по графику минобороны. С большой долей уверенности можно предположить, что уже в следующем году военное ведомство заключит полноценный контракт на поставку этих танков в войска.

Также с высокой долей вероятности можно предположить, что в 2021 году российская армия наконец получит свой первый тяжелый ударный беспилотник. Как рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Дронов, многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета будут способны поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине. Они смогут летать в едином строю с пилотируемой авиацией и выполнять команды летчиков.

В августе начались ходовые и огневые испытания российского боевого робота "Маркер". Это экспериментальная робототехническая платформа, где отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники. Робот вооружен пулеметом и гранатометами. Он может вести высокоточную стрельбу и уничтожать цели, которые представляют угрозу, и не причинять вреда человеку. На полигоне робота тренируют в стрельбе в том числе и по летающим тарелкам. Сейчас разработчики учат робот действовать на удалении от оператора на расстоянии до тысячи километров. Можно предположить, что в следующем году "Маркер" также выйдет на финальный этап тестирования.

Александр Степанов