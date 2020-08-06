Шойгу: Войска получили свыше 1100 образцов вооружения и техники

Свыше 1100 основных образцов вооружения получили войска в первом полугодии 2020 года. Несмотря на коронавирусную инфекцию, предприятия и органы военного управления сумели обеспечить заданные темпы выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.

Он отметил, что среди новых образцов - 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотников. Кроме того, флот получил 5 боевых кораблей, в том числе атомную подводную лодку "Князь Владимир", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Сейчас в вооруженные силы в плановом порядке поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы, отметил Шойгу.

Он рассказал, что новейшие образцы военной продукции можно будет увидеть в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Кроме того, увидеть и оценить боевые и технические возможности отечественного вооружения, можно будет на Армейских международных играх, которые в этом году проходят одновременно с форумом "Армия-2020".

Александр Степанов