А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу

ЦАМТО, 30 декабря. В канун Нового года заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде" сообщил об основных направлениях перевооружения ВС ВФ в 2019 году и планах на перспективу.

МО РФ потратило более 1,5 трлн. руб. на закупку вооружений в рамках ГО-2019

Министерство обороны РФ потратило более 1,5 трлн. руб. на закупку вооружений и мероприятия в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, подводя предварительные итоги выполнения ГОЗ 2019 года.

"Основным инструментом в решении этой задачи является государственный оборонный заказ. Выделенный в 2019 году объем средств на реализацию ГОЗ, а это свыше 1,5 трлн. руб., обеспечил дальнейшее плановое развитие системы вооружения Вооруженных сил. Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68 проц. этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов", – рассказал А.Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, это потребовало сосредоточения усилий и принятия определенных дополнительных мер по линии Минобороны России, ведомств промышленного блока, а также интегрированных структур и организаций ОПК. В целом это позволило повысить эффективность выполнения ГОЗ-2019.

В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард"

В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", заявил заместитель министра обороны Алексей Кривручко.

"Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН", – сказал он.

Замминистра добавил, что в следующем году планируется заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М". Таким образом, к 2022 году оснащенность Ракетных войск стратегического назначения современными вооружениями достигнет 92 проц.

Справочно: накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что первый полк, вооруженный комплексом "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области.

Комплексам "Кинжал" и "Циркон" увеличат скорость до более чем 10М

Российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10М, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал"), так и с наземных и морских ("Циркон") носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10М на траектории), дальности, точности наведения", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что новая корабельная ракета "Циркон" будет иметь скорость 9М, а также о том, что будет создана ее наземная версия.

Как напоминает "РИА Новости", "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тыс. км ядерные и обычные боезаряды. Позднее стало известно, что новыми ракетами оснастят модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года сообщалось, что летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.

Поставки авиатехники в ВКС

"Актуальной задачей по развитию ВВСТ Воздушно-космических сил является завершение переоснащения группировок оперативно-тактической и армейской авиации на новые многофункциональные самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ, в том числе адаптированные для применения в Арктике, – сказал в интервью "Красной звезде" А.Криворучко.

По сего словам, значимым событием для нас станет начало серийной поставки в войска самолетов Су-57. Верховный Главнокомандующий в мае этого года принял решение на закупку трех полков самолетов Су-57, и, напомню, мы заключили государственный контракт на поставку 74 таких самолетов.

Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа. Первые самолеты будут закуплены с двигателями 4-го поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками 5-го поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла.

Для военно-транспортной авиации планируются закупки самолетов Ил-76МД-90А и Бе-200. По вопросу создания среднего военно-транспортного самолета (СВТС) в конце ноября проведено заседание межведомственной комиссии по рассмотрению эскизного проекта. Сейчас нам предъявлены два варианта создания СВТС на базе самолета Ил-276 разработки ПАО "Ил" и на базе самолета Ту-330 разработки ПАО "Туполев". По результатам работы комиссии будет определен тип СВТС, плановый срок создания которого – 2029 год.

Что касается темы легкого военно-транспортного самолета, то изготовлено два опытных образца Ил-112В. Напомню, что первый полет опытного Ил-112В состоялся 30 марта этого года. Второй опытный образец передан во ФГУП "ЦАГИ" для стендовых испытаний.

Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утвержден эскизный проект будущего самолета. Сейчас в ПАО "Туполев" ведется разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолета. В рамках действующего контракта продолжается изготовление самолетов Ту-160М, с нарастающими поставками начиная с 2021 года.

В текущем году состоялись премьеры и в сфере армейской авиации. Так, мы получили первый вертолет Ми-38Т, а до конца года в ВКС будет поставлен второй Ми-38Т, который будет подключен к совместным специальным летным испытаниям. Заключен длительный контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года. Начались государственные стендовые испытания авиационного двигателя ВК-2500П, обладающего улучшенными характеристиками по сравнению с аналогом ТВ3-117. Организована работа по принятию на вооружение (снабжение) вертолетов Ми-28УБ, Ми-35М, Ми-8АМТШ-В. Продолжаются работы по модернизации вертолета Ка-52 со сроком завершения в 2022 году. В следующем году планируется заключение государственного контракта на поставку более 100 вертолетов типа Ка-52 до 2027 года.

Минобороны заключит новый контракт на изготовление комплексов "Ярс"

Минобороны в 2020 году планирует заключить новый трехлетний контракт на изготовление ракетных комплексов "Ярс", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"В следующем году мы планируем заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года", – сказал А.Криворучко.

Он добавил, что реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентной оснащенности частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%. В 2020 году планируется завершить основной объем наземной экспериментальной отработки и приступить к летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат".

Создание Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКС) – одно из ключевых направлений развития сил и СЯС РФ

Создание Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКС) – одно из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания Российской Федерации. ЕКС станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечит глобальный контроль земного шара, позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны, на пункты управления государством и Вооруженными Силами. Следует отметить, что ЕКС способна обнаруживать старты не только межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, но и пуски баллистических ракет средней и меньшей дальности, а также запуски ракет-носителей.

В состав ЕКС входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах, ракетно-космические комплексы для их запуска, модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой и средствами системы, прием и обработку специнформации в автоматическом режиме. Летные испытания ЕКС начаты в 2015 году с запуском первого космического аппарата. Дальнейшее развертывание орбитальной группировки, наращивание наземных средств, обеспечивающих ее функционирование, организовано в плановом порядке. В 2017 и 2019 годах осуществлены запуски второго и третьего космических аппаратов ЕКС. Текущие результаты летных испытаний и проведенные экспериментальные работы подтвердили выполнение ЕКС задач по предназначению. Успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных). ЕКС поставлена на опытно-боевое дежурство и уже сегодня контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана. В режиме реального времени обеспечено круглосуточное доведение информации руководству страны и на пункты управления государством и Вооруженными Силами. По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе "СБИРС", а по решению задач доведения команд управления будет уникальной. В следующем году мы продолжим запуск ракет-носителей и наращивание нашей космической группировки.

РВСН до 2025 года получат новейший подвижный комплекс ракет "Сирена-М"

Новейший подвижный комплекс командных ракет "Сирена-М" поставят до 2025 года в Ракетные войска стратегического назначения, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"В следующем году мы планируем заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

В Минобороны рассказали о планах строительства атомных подлодок

Текущей ГПВ предусмотрено существенное обновление ВМФ кораблями дальней морской зоны и новыми дизель-электрическими подводными лодками. Это, прежде всего, 12 боевых кораблей и 9 подводных лодок, уже строящихся в рамках заключенных контрактов. Здесь стоит отметить, что речь идет о современных фрегатах 22350, корветах серии 20380, дизель-электрических подводных лодках проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада", модернизации многоцелевых лодок проекта 971 "Щука-Б", а также о тяжелом атомном ракетном крейсере 11442 "Адмирал Нахимов", проходящем глубокую модернизацию. Вместе с тем по поручению министра обороны мы провели большую и кропотливую работу по оптимизации и ускорению развития корабельного состава ВМФ, главным итогом которой является то, что большинство заложенных кораблей будет сдано на год-два раньше сроков, предусмотренных госконтрактами, а серия из шести подводных лодок 636.3 – на 3 года.

Для решения задач в дальней морской зоне основу кораблей ВМФ составят фрегаты. Их возможности позволят решать широкий круг задач и усилить часть флота, которая будет выполнять задачи в океанской и дальней морской зоне. В целях соблюдения технологического графика строительства кораблей и обеспечения безусловной и своевременной сдачи проработана возможность опережающего авансирования государственных контрактов на строительство кораблей дальней морской зоны.

Завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", идущего на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения. Ведется плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, что позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах на уровне современных требований, предъявляемых к средствам вооруженной борьбы на море.

Качественно новый уровень решения задач по поражению авианосных и десантных соединений вероятного противника будет обеспечен путем создания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Заданные при проектировании комплекса тактико-технические характеристики позволяют надводным кораблям и подводным лодкам выполнять поставленные задачи практически в любой оперативной обстановке, сводя на нет возможности зенитных средств по отражению ракетной атаки. Все новые корабли в полном объеме комплектуются новыми комплексами вооружения.

В 2020 году в целях расширения океанской зоны в рамках заданий государственного оборонного заказа спланированы к заключению государственные контракты на строительство двух заказов проекта "Борей-А", двух заказов проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350, двух универсальных десантных кораблей.

Минобороны заключило контракт на поставку С-350 "Витязь" до 2027 года

Минобороны заключило контракт на поставку новейших систем ПВО С-350 "Витязь" до 2027 года, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем "Витязь-ПВО" до 2027 года. В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в июле уходящего года в полном объеме и с положительными результатами завершены государственные испытания зенитной ракетной системы С-350 ("Витязь-ПВО") с присвоением литеры "O1", а в настоящий момент первый серийный образец ЗРС С-350 передается в войска.

В России завершились предварительные испытания танка Т-14 "Армата"

Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из 5 машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения.

Во-вторых, завершены предварительные испытания колесной платформы К-16 "Бумеранг". В следующем году планируется изготовление опытных образцов, которые также будут подключены к государственным испытаниям.

Далее, в этом месяце завершаются государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв". По их результатам будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки данной техники.

Также в этом году завершены государственные испытания защищенных автомобилей семейства "Тайфун" 4х4 с боевым модулем и поворотной платформой для установки вооружения, а также "Тайфуны" 6х6 с боевым модулем. Завершены предварительные и начаты государственные испытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". В первом квартале 2020 года планируем принять на снабжение всю линейку "Тайфунов" и начать их серийную закупку.

Стрелковое оружие

Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки. В текущем году приняты на вооружение в составе комплекса "Ратник" автоматы Калашникова и завода имени Дегтярева АК-12 и АК-15, 6П67 и 6П68, а также пулемет 6П69, являющийся дальнейшим развитием линейки "Корд". В следующем году готовится к принятию на вооружение новейший подвижный пункт разведки и целеуказания для ракетно-артиллерийских систем ПРП-5 на гусеничной и колесной базе. Отдельно отмечу, что такие новинки, как "Тосочка" и "Тайфун" 4х4 с боевым модулем, мы впервые продемонстрируем на параде Победы в Москве.

Лазерный комплекс "Пересвет" планируется разместить на самолете

Лазерный комплекс "Пересвет" планируется разместить на самолете, также в будущем будет увеличена его мощность, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы также ведем работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Как напоминает "РИА Новости", ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет". Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.

Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, комплекс с декабря текущего года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.

В 2020 году в РФ завершится разработка лазерного комплекса для уничтожения беспилотников

В 2020 году в РФ завершится разработка лазерного комплекса для уничтожения беспилотников, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В части создания лазерного оружия отмечу, что в следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам замглавы МО РФ, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей.

"Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" с оптическими головками самонаведения", – добавил А.Криворучко.

Разработку АСУ тактического звена для Минобороны завершат в 2021 году

Разработка перспективной автоматизированной системы управления тактического звена с учетом опыта локальных конфликтов завершится в 2021 году, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Продолжается опытно-конструкторская работа по разработке перспективной автоматизированной системы управления тактического звена со сроком завершения в 2021 году, в которой будут реализованы требования, предъявляемые к автоматизированным системам по результатам проведенных учений и локальных конфликтов", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Завершены предварительные испытания перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" и САУ "Коалиция-СВ"

Завершены предварительные испытания перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" и САУ "Коалиция-СВ", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ". В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжелой огнеметной системе "Тосочка", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Предварительные испытания С-500 состоятся в 2020 году

Предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 пройдут в 2020 году, в поставки начнутся с 2025 года, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко

"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", – сообщил замминистра обороны в интервью газете "Красная звезда".

Производство БЛА

"Отдельно хочу поблагодарить производителей отечественных беспилотных летательных аппаратов. Несомненно, 2019 год стал знаковым для этой сферы. Впервые поднялся в небо и уже совершил цикл полетов тяжелый беспилотный аппарат "Охотник", также совершил первый полет средний беспилотный аппарат большой продолжительности полета "Альтиус" и полностью импортозамещенный "Форпост-Р". Активно ведутся работы по испытаниям БПЛА "Иноходец". Могу с уверенностью заявить, что в ближайшие годы мы качественно нарастим группировку БПЛА с функциями разведки, наведения и возможностями применения высокоточных средств поражения, – сказал А.Криворучко в интервью "Красной звезде".

Реализация выполнения ГОЗ

А.Криворучко в интервью "Краской звезде" почеркнул, что "если сравнивать с прошлыми годами, то в текущем в результате слаженной работы Минобороны и предприятий промышленности по выполнению ГОЗ мы добились устойчивой тенденции в пределах 98–99 проц. На конец текущего года мы ожидаем выполнения заданий ГОЗ по поставкам новых вооружений, военной и специальной техники на уровне 99,3 проц.

В войска поставлено более 3 тыс. ед. новых основных современных образцов вооружения и военной техники, определяющих боевую мощь видов и родов войск. В их числе более 100 ед. авиационной техники, порядка 200 ед. бронетанкового вооружения и техники, более 120 радиолокационных станций, свыше 200 ед. ракетно-артиллерийского вооружения, более 30 зенитных ракетных систем и комплексов, 50 беспилотных летательных аппаратов, 11 кораблей и судов различного назначения. Еще 2 корабля – тральщик "Владимир Емельянов" и МРК "Ингушетия" – флот получит до конца года.

По ремонту и модернизации ВВСТ задания ГОЗ-2019 в целом выполнены на 98,9 процента, что существенно выше прошлого года (88,6 проц.). Практически все контракты на закупки ВВСТ, определяющих перспективный облик систем вооружения видов и родов войск, были заключены своевременно. Напомню, что сумма заключенных контрактов в рамках Форума "Армия-2019" по сравнению с предыдущими мероприятиями впервые превысила 1 трлн. руб. В целом это хороший результат, который позволил довести уровень оснащения частей Вооруженных Сил современными и перспективными образцами ВВСТ до 68,2 проц.

А.Криворучко обратил внимание на то, что "сейчас мы действуем в условиях установленного Правительством Российской Федерации запрета на допуск иностранной продукции при закупках для нужд обороны страны и безопасности государства. То есть конкурентные закупки Минобороны России обеспечивают решение задач импортозамещения и поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ".