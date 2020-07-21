Владимир Путин выступил в Керчи на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ

ЦАМТО, 20 июля. В ходе рабочей поездки в Крым президент России Владимир Путин посетил судостроительный завод "Залив" в городе Керчь, сообщила пресс-служба Кремля.

Вместе с генеральным директором завода "Залив" Игорем Обрубовым глава государства установил закладную доску секции универсального десантного корабля "Иван Рогов".

Заместитель председателя правительства Юрий Борисов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов установили закладную доску секции УДК "Митрофан Москаленко".

Кроме того, в режиме видеоконференции глава государства наблюдал за закладкой атомных подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток" в Северодвинске, а также фрегатов "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" в Санкт-Петербурге.

С докладами выступили генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По окончании церемонии В.Путин побеседовал с работниками судостроительного завода.

Выступление на церемонии закладки кораблей (в изложении пресс-службы Кремля)

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас и ваших коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии Военно-морского флота.

Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" – два фрегата, а в Северодвинске, на предприятии "Севмаш" – два атомных подводных крейсера.

По традиции, десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления ВМФ. Это "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". А атомные подводные лодки названы в честь городов воинской славы – "Воронеж" и "Владивосток".

Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности.

Военно-морской флот всегда надежно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твердо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире.

В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них – в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе.

Россия обладает одной из самых протяженных береговых линий и выходом к трем океанам, поэтому будем и впредь держать курс на развитие современного, боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами оружия и техники.

Отмечу, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия Госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70 проц.

Для всех российских кораблестроителей – это очень серьезная, большая задача. Уже сейчас предприятия отрасли загружены заказами на годы вперед. И нужно по максимуму использовать ваш мощный научный, производственный, кадровый потенциал для создания новейших кораблей всех типов.

Хочу искренне поблагодарить вас и ваших коллег, за добросовестный труд. Мы гордимся профессионализмом и мастерством тех, кто в Керчи и Северодвинске, в Санкт-Петербурге и Калининграде, в Большом Камне, во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в Зеленодольске, в Астрахани, на других наших предприятиях строит отечественный флот.

Благодаря вам – кораблестроителям, военным морякам – наша страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда.

Уверен, что ваши трудовые коллективы выполнят намеченные задания с высоким качеством и в установленные сроки.

Я желаю вам успехов, а будущим экипажам кораблей, которые мы начинаем строить, достойной службы на благо России!

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

Еще раз поздравляю вас с сегодняшней церемонией закладки кораблей и желаю успехов.

Спасибо.