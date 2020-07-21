Названы имена новых десантных кораблей ВМФ

Президент России принял участие в церемонии массовой закладки кораблей дальней морской зоны для ВМФ. Мероприятие прошло в Крыму на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Глава государства назвал это большим событием и очень важным и значимым шагом в развитии ВМФ. "На трех ведущих верфях одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны", - подчеркнул он.

В Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге, на заводе "Северная верфь", - два фрегата, а в Северодвинске на "Севмаше" - два атомных подводных крейсера.

Корабли по традиции будут носить имена прославленных военачальников и флотоводцев: Иван Рогов и Митрофан Москаленко, Адмирал Юмашев и Адмирал Спиридонов. А АПЛ получают названия в честь городов воинской славы Воронеж и Владивосток.

Вместе с гендиректором завода "Залив" глава государства установил закладную доску секции корабля "Иван Рогов". А вице-премьер Юрий Борисов, замглавы Минобороны Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов установили закладную доску секции корабля "Митрофан Москаленко". За закладкой АПЛ и фрегатов президент наблюдал в режиме видеоконференции.

Корабли будут оснащены передовыми системами управления, оснащения и дальней связи, они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности, заявил Владимир Путин.

"ВМФ всегда защищал рубежи России и в наши дни играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твердо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире", - констатировал президент. В ключевых районах мирового океана находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения, почти половина из них - в дальней морской зоне, и такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе, заметил он.

У России - одна из самых протяженных береговых линий и выход к трем океанам. "Будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники", - заверил Путин.

За 8 лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса, и президент призвал и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ превысила 70 процентов. "Для всех российских кораблестроителей это очень серьезная, большая задача", - подчеркнул он. Уже сейчас предприятия отрасли загружены заказами на годы вперед, и нужно по максимуму использовать мощный потенциал для создания новейших кораблей всех типов, призвал президент.

Благодаря кораблестроителям, военным морякам Россия входит в число ведущих мировых военных держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач, констатировал глава государства. "Так должно быть и так будет всегда", - заключил он.

Кира Латухина