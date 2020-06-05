Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот

Новые боевые корабли заменят старые советские эсминцы

Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько». Появление универсальных боевых кораблей позволит развернуть в регионе одну из самых сильных и современных ударных группировок. Эти фрегаты являются носителями гиперзвуковых ракет «Циркон». Таких систем вооружения пока нет ни на одном флоте мира, отмечают военные эксперты.

Демонстрация флага

Принципиальное решение о развертывании на Тихом океане фрегатов проекта 22350 уже принято, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Первым на Дальний Восток отправится «Адмирал Амелько». Ожидается, что ТОФ получит его в 2023 году. По словам собеседников издания, планируется, что два других корабля усилят стратегическое направление до 2025 года.

Всего планируется выпустить восемь кораблей «адмиральской» серии, как ее называют военные моряки. По три корабля получат Тихоокеанский и Северный флот, два — Черноморский.

Сейчас в составе ВМФ числится один фрегат — «Адмирал Горшков». Второй — «Адмирал Касатонов» — завершает государственные испытания. Ожидается, что его передадут флоту до конца года. Согласно планам Минобороны, третий и четвертый — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» — должны пополнить состав ВМФ в ближайшие два года.

Контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров, президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на церемонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» на судостроительном заводе «Северная верфь». 23 апреля 2019 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Будущий тихоокеанец «Адмирал Амелько» был заложен вместе с «Адмиралом Чичаговом» прошлой весной. Постройку последних кораблей серии должны начать в нынешнем году. Но пока не прошла даже официальная церемония их закладки. Поэтому эти фрегаты ещё не получили имена.

Корабли ТОФ ежегодно участвуют в совместных учениях с Китаем и Индией, напомнил военный эксперт Василий Кашин.

— По меньшей мере дважды в год флоту надо отправлять корабли в дальние походы, — рассказал специалист «Известиям». — Параллельно они должны участвовать в международных действиях по поддержанию присутствия у берегов Сомали. Периодически бывают походы к берегам государств Юго-Восточной Азии с заходом в порты, совместные учения с такими странами, как Вьетнам и Сингапур.

Новые фрегаты заменят старые советские эсминцы и большие противолодочные корабли (БПК), которые поддерживают наше присутствие в Азии. Сейчас в составе ТОФ имеется эсминец проекта 956 и три БПК проекта 1155 — все они построены ещё во времена СССР.

Новейшие фрегаты в мирное время прекрасно подходят для демонстрации возможностей российского флага в Юго-Восточной Азии и за её пределами, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Испытания фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Силы ТОФ регулярно совершают походы в водах Тихого и Индийского океанов, иногда даже доходят до Средиземного моря, — рассказал «Известия» эксперт. — Фрегаты проекта 22350 отлично подходят для таких миссий — это красивые и современные корабли с мощным вооружением. Их присутствие в удаленных уголках планеты позволит оценить возможности российского ВМФ. Важно и то, что они надежны и имеют хорошие мореходные качества. Фрегат «Адмирал Горшков», возглавляя отряд кораблей, совершил кругосветный поход, во время которого военные моряки без серьезных поломок прошли более 40 тыс. морских миль (не менее 74 тыс. км).

После зачисления «Адмиралов» в состав флота, СФ и ТОФ получат современные ударные группировки — по три однотипных фрегата в каждой. На этих стратегических направления ВМФ всегда концентрировал мощные силы. Они, особенно с учетом подводных лодок, всегда превосходили возможности Черноморского и Балтийского флотов и предназначались для отражения атак многоцелевых и авианесущих объединений кораблей вероятного противника, отметил Дмитрий Болтенков.

Мощь «Цирконов»

Все представители «адмиральской» серии способны выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. Они предназначены для охраны судов, коммуникаций, проведения контртеррористических и миротворческих операций. Вооружение фрегатов позволяет обеспечивать противовоздушную оборону других кораблей, поддержку десанта, а также нанесение ударов по различным наземным и морским целям.

Новые фрегаты изготовлены с использованием стелс-технологий. Для того, чтобы сделать их невидимыми, применялись самые современные композитные конструкционные материалы. Кроме того, они получили совершенно новую архитектуру корпуса и надстроек. Все эти меры позволили снизить их заметность в радиолокационном поле.

Корабли этой серии — одни из самых мощных в составе ВМФ. Новый универсальный корабельный стрельбовой комплекс (УКСК) 3С-14 позволяет им применять крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон».

Фрегат 22350 «Адмирал Касатанов» (справа) и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» у причала в городе Североморске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Заключительную четверку «Адмиралов» будут строить по усовершенствованному проекту с усиленным вооружением: корабли получат не 16, а 24 вертикальных пусковых установки для ударных ракет. Будущий тихоокеанец «Адмирала Амелько» должен стать первым таким фрегатом.

Сейчас на кораблях данного проекта активно испытывают новые системы вооружения. В январе этого года «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря поразил ракетой «Циркон» наземные цели на полигоне, который расположен на Северном Урале. Известно, что дальность стрельбы превысила 500 км. Таким образом он стал первым боевым кораблем ВМФ, применившим гиперзвуковой боеприпас.

Новые ракеты практически неуязвимы. Они способны разогнаться до скорости в 8–9 Махов и поразить цели на дальности не менее 500 км. Даже для самых современных комплексов ПВО скорость в 2,5 Маха является предельной для перехвата. По этой причине любая из существующих ракет противовоздушной обороны противника просто не сможет их догнать и уничтожить.

Буквально на днях экипаж «Адмирала Касатонова» в рамках завершающего этапа государственных испытаний, отработал в Балтийском море задачи по своей защите. В ходе маневров малый противолодочный корабль «Алексин» атаковал фрегат учебной торпедой. Экипаж «Касатонова» сумел парировать удар с помощью противолодочного комплекса «Пакет-НК».

Первый фрегат серии уже ждет модернизация. Ранее «Известия» писали, что на «Адмирале Горшкове» планируют усовершенствовать радиоэлектронное оборудование: радары, средства разведки и комплексы РЭБ. Также обновят электронную начинку, которая обеспечит надежную работу ракетных комплексов «Циркон».

Алексей Рамм, Роман Крецул, Богдан Степовой