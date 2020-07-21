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РИА Новости

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

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Церемония вывода АПЛ "Новосибирск" из эллинга АО "ПО "Севмаш"
Церемония вывода АПЛ "Новосибирск" из эллинга АО "ПО "Севмаш".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Петербургское предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.

Он доложил о начале работ Владимиру Путину по видеосвязи, так как президент находится на церемонии закладки еще двух кораблей в Керчи.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров, находившийся на площадке "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, где были заложены два фрегата "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", также по видеосвязи доложил главе государства о том, что корабли оснащены увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного, в том числе гиперзвукового оружия.

Путин заявил, что новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России.

"Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" - два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаш" предприятии два атомных подводных крейсера", - сказал он.

Путин отметил, что новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.

Глава государства напомнил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Он заявил, что при сохранении текущих темпов доля современных кораблей в ВМФ достигнет 70% к 2027 году.

Ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с РИА Новости отмечал, что Россия за всю 300-летнюю историю флота не закладывала в один день шесть кораблей дальней морской и океанской зон.

По его словам, шесть кораблей "мощнейшего потенциала" повысят вес России в геополитике и потенциал на рынке военной техники. По оценкам Ненашева, корабли будут строиться силами кооперации более чем трех тысяч предприятий из 50 регионов.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Северная верфь
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Мантуров Денис
Путин Владимир
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пр. 1155
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