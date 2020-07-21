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Интерфакс-АВН

Путин: нужно, чтобы к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%

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Подлодка "Александр Невский" в акватории судоверфи "Севмаш"
Подлодка "Александр Невский" в акватории судоверфи "Севмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

На трёх российских верфях в один день заложены две атомные подлодки, два фрегата с гиперзвуковыми ракетами и два десантных корабля

Керчь. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Доля современных кораблей в Военно-морском флоте к 2027 году должна превысить 70%, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей ВМФ превысила 70 процентов", - сказал Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что это большая и серьёзная задача для российских кораблестроителей.

По словам президента, уже сейчас предприятия отрасли загружены заказами на годы вперед.

"Нужно по максиму использовать ваш мощный, научный, производственный, кадровый потенциал для создания новейших кораблей всех типов", - заявил Путин.

На керченском судозаводе "Залив" Путин принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей. Заложенные вертолетоносцы были названы в честь морских военачальников - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Общаясь с заводчанами, Путин пообещал господдержку оборонным предприятиям Крыма, отметив, что есть проблемы для частных предприятий: если государство вкладывает туда средства, то в обмен ждет части акций.

"Мы стараемся загрузить, это совершенно очевидный факт. Заказы по линии ОПК в целом в Крыму достаточно большие", - сказал Путин.

Он напомнил, что поддержка предприятий ОПК осуществляется в рамках федеральной программы. "Эту программу начали лет 10 назад, вовремя начали делать, потому что в значительной части переоснастили базу ОПК", - сказал глава государства.

"Правда, есть определенные проблемы для частных предприятий. Если государство вкладывает средства в частное предприятие, то, естественно государство ждет, чтобы частник передал часть акций своего предприятия. А иначе - это подарок в частные руки со стороны государства", - сказал Путин.

Президент отметил, что многие собственники на такое идут, порой даже отказываются от контрольного пакета акций.

Путин также добавил: "Загружать предприятия Крыма будем точно".

На северодвинском "Севмаше" в этот день заложили две атомные подлодки проекта "Ясень-М", они будут оснащены гиперзвуковым оружием, сообщил генеральный директор завода Михаил Будниченко.

"Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее российского подводного флота", - доложил Будниченко президенту РФ по видеосвязи в ходе церемонии.

Заложенные подлодки получили названия в честь городов воинской славы - "Воронеж" и "Владивосток".

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Головным кораблем является подлодка "Казань", которая в настоящее время проходит испытания перед введением в состав ВМФ.

На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в понедельник заложили два фрегата для российского ВМФ, они также получат гиперзвуковое оружие.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, "два новых фрегата "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев" - это уже седьмой и восьмой корабль, которые строятся для российского Военно-морского флота". "Эти корабли обеспечиваются увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного, в том числе гиперзвукового оружия", - сказал Мантуров, находящийся на предприятии, в ходе церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в режиме видеоконференции с участием президента РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
Залив СЗ
Минпромторг РФ
Северная верфь
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
пр. 1155
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