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Российская газета

Владимир Путин принял участие в церемонии закладки новых боевых кораблей

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Источник изображения: rg.ru

В понедельник президент принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота. Мероприятие прошло в Крыму на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Также Владимир Путин побеседовал с рабочими и сообщил, что согласен с переносом акции "Бессмертный полк" на следующий год.


"На трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны", - заявил Владимир Путин. Это очень важный и значимый шаг в развитии ВМФ, отметил он. В Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге, на заводе "Северная верфь", - два фрегата, а в Северодвинске на "Севмаше" - два атомных подводных крейсера.

Корабли по традиции будут носить имена прославленных военачальников и флотоводцев: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". А атомные подводные крейсера названы в честь городов воинской славы - "Воронеж" и "Владивосток".

Вместе с гендиректором завода "Залив" глава государства установил закладную доску секции корабля "Иван Рогов". А вице-премьер Юрий Борисов, замглавы минобороны Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов установили закладную доску секции корабля "Митрофан Москаленко". За закладкой остальных кораблей президент наблюдал в режиме видеоконференции.

Корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности, заявил Путин. "ВМФ всегда надежно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твердо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире", - констатировал президент. В ключевых районах Мирового океана находится порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения, почти половина - в дальней морской зоне, и такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе, заметил он.

У России - одна из самых протяженных береговых линий и выход к трем океанам. "Будем и впредь держать курс на развитие современного, боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники", - заверил Путин.

За 8 лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса, и президент призвал и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ превысила 70 процентов. "Для всех российских кораблестроителей это очень серьезная, большая задача", - подчеркнул он. Уже сейчас предприятия отрасли загружены заказами на годы вперед, и нужно по максимуму использовать мощный потенциал для создания новейших кораблей всех типов, заявил Путин.

Благодаря кораблестроителям, военным морякам Россия входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач, констатировал глава государства. "Так должно быть и так будет всегда", - заключил он.

Путин также побеседовал с рабочими. Первый же вопрос прозвучал о мерах поддержки гражданского судостроения, в том числе крымских предприятий. "Директор рекомендовал?" - улыбнулся президент, заметив, что механизм поддержки давно эффективно реализуется. В частности, речь о субсидировании выплат процентов по кредитам, льготный лизинг, выплата утилизационного гранта. В этом году еще и особая мера поддержки в Крыму - решили субсидировать 30 процентов стоимости судна для судовладельцев, которые хотят сделать заказ на крымских верфях. Впрочем, правительство думает и над тем, что можно было бы еще предложить.

Спросили президента и про акцию "Бессмертный полк". "Придется перенести мероприятие на следующий год", - согласился с предложением организаторов глава государства и выразил уверенность, что "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво - так, как мы можем это делать и как делаем всегда".

Путин объяснил, почему перенос необходим. Ведь раньше он предлагал провести "Бессмертный полк" 26 июля, в День ВМФ. "Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными, я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, пройти по ней с людьми", - заметил он.

Но все же специалисты, врачи не рекомендуют, социальную дистанцию соблюдать невозможно, поэтому, как бы ни хотелось провести в июле, придется перенести на следующий год. "Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов", - сказал президент. А значит, люди идут плечом к плечу.

"Мы же перенесли на более поздний срок и Парад Победы, и голосование по поправкам в Конституцию, делая это осознанно, потому что такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья и жизни наших людей", - также сказал Путин. Еще он заметил, что ни Парад Победы, ни плебисцит по Конституции не привели к вспышкам эпидемии: "Наоборот, ситуация улучшается изо дня в день, потому что мы строго соблюдали требования врачей, наших ученых, специалистов и, кстати, ВОЗ, которая предлагает увеличивать количество тестирования".

В ходе беседы с рабочими президент согласился перенести акцию "Бессмертный полк" на 2021 год

Говоря о борьбе с коронавирусом, президент подчеркнул, что количество заболевших снижается, а число выздоровевших растет. "В странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15 процентов... У нас 1,5 процента. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше", - сравнил он. Это заслуга гибкой системы здравоохранения, уровня подготовки специалистов и способности государства мобилизовать ресурсы в нужный для страны момент. "В целом нам пока удается проходить, переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями", - констатировал Путин. Но они все-таки есть, и угроза пока сохраняется, добавил он.


Кира Латухина

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