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Страна не работает до 30 апреля

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Источник изображения: vpk-news.ru

В своем телеобращении президент России заявил о необходимости продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими - но с сохранением заработной платы - будут все дни вплоть до 30 апреля.

«Если обстановка позволит - скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», - добавил президент.

Обращаясь к гражданам России, Путин пояснил, что введение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля позволило выиграть время для «упреждающих действий», для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов системы здравоохранения для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Однако угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», - сказал Путин, объясняя свое решение о продлении нерабочих дней. Однако в разных регионах России меры по борьбе с COVID-19 в апреле будут разными, пояснил президент.

«Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан», — сказал Путин.

В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска. При этом целый ряд категорий работников домой не отпустили, а значительная часть организаций продолжила работу в удаленном режиме.

По данным сервиса HeadHunter, опубликованным 30 марта, на этой неделе продолжили работу 64% россиян. Остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то сократили из-за кризиса.

1 апреля с предложением о продлении нерабочего периода на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Сам президент на этом совещании признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 «усложняется». 2 апреля оперштаб по борьбе с инфекцией объявил, что в стране выявлен еще 771 случай заражения, сообщает РБК.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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