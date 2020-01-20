«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»

Арсеналы российских танкистов начали пополнять «суперснарядами». Речь идет о новейших бронебойных подкалиберных изделиях 3БМ44 «Лекало», которые в количестве 2 тыс. единиц поступят в войска до конца года, пишут СМИ.

"С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3–5 км", – пишут "Известия".

Как отметил военный эксперт Алексей Хлопотов, "Лекало" подходит для любого 125-миллиметрового орудия всех танков из находящихся сегодня на вооружении. "Среди таких универсальных боеприпасов "Лекало" вне конкуренции", – заметил он.

"Если его предшественник – снаряд "Манго" – пробивает 520 мм сплошной брони с расстояния 2 км, то для нового образца показатель составляет 650 мм. Этого достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций", – добавил Хлопотов.

В декабре в Сети появилось видео "рождественских" танковых стрельб США у границы Белоруссии. В маневрах принимали участие американские "Абрамсы".

Ольга Никитина