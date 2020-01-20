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Деловая газета "Взгляд"

«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»

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Источник изображения: EPA/Maxim Shipenkov/ТАСС

Арсеналы российских танкистов начали пополнять «суперснарядами». Речь идет о новейших бронебойных подкалиберных изделиях 3БМ44 «Лекало», которые в количестве 2 тыс. единиц поступят в войска до конца года, пишут СМИ.

"С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3–5 км", – пишут "Известия".

Как отметил военный эксперт Алексей Хлопотов, "Лекало" подходит для любого 125-миллиметрового орудия всех танков из находящихся сегодня на вооружении. "Среди таких универсальных боеприпасов "Лекало" вне конкуренции", – заметил он.

"Если его предшественник – снаряд "Манго" – пробивает 520 мм сплошной брони с расстояния 2 км, то для нового образца показатель составляет 650 мм. Этого достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций", – добавил Хлопотов.

В декабре в Сети появилось видео "рождественских" танковых стрельб США у границы Белоруссии. В маневрах принимали участие американские "Абрамсы".


Ольга Никитина

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Манго
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