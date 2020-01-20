Россия построит крупнейший в мире авианосец

Военно-морской флот РФ в ближайшее время подготовит техническое задание для разработчиков этого уникального корабля

В текущем году будут проводиться мероприятия по подготовке к строительству нового и крупнейшего в мире российского авианосца. В настоящее время ВМФ продолжает вести работы по разработке тактико-технического задания (ТТЗ). Утвержденное ТТЗ будет передано Объединенной судостроительной корпорации. Об этом 13 января сообщило ТАСС со ссылкой на два источника в судостроительной отрасли. Ранее в Министерстве обороны отмечали, что контракт может быть подписан к концу 2025 года, а к 2030 году военно-морской флот страны должен получить один из самых мощных авианосных крейсеров.

При создании авианосца будут использоваться чертежи и другая техническая документация недостроенного в советский период атомного ТАВКР (тяжелого авианесущего крейсера) проекта 1143. 7 «Ульяновск», разработанного Невским проектно-конструкторским бюро и заложенного в ноябре 1988 года на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве на Украине. Спуск на воду «Ульяновска» должен был состояться в 1992–1993 годах, но строительство прекратилось в связи с распадом СССР в 1991 году, корабль пустили «под нож» и отправили в металлолом. Длина его корпуса составляла 324 м, а водоизмещение – около 80 тыс. т.

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонный сектор, и другие высокопоставленные представители военного ведомства посетили 9 января текущего года выставку перспективного вооружения ВМФ в Севастополе и обсудили продемонстрированный макет будущего авианосца, на строительство которого может потребоваться 300–400 млрд руб.

Новый крейсер станет платформой для мощной авиагруппы, состоящей из истребителей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и вертолетов.

Ранее для создания перспективного ТАВКР предлагался проект 23000Э «Шторм», разработанный в Крыловском государственном научно-исследовательском центре. Водоизмещение проектируемого корабля должно составлять 70–100 тыс. т, длина достигать 330 м, ширина 40 м. Дальность плавания с экипажем 4000–5000 человек не ограничивается, а автономность обеспечивается в течение 120 суток.

Авиационная группа может состоять из палубных многоцелевых истребителей Су-57, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, многоцелевых вертолетов Ка-27 и противолодочных Ка-25, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К. Возможно применение многоцелевых Су-33, Су-33М, Су-35К, МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 специально разрабатываемой корабельной версии будут осуществлять защиту с воздуха, также предусматривается противоторпедная система.

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов в интервью «Газете.Ru» сообщил, что «площадки для постройки подобного корабля есть». Глава ОСК привел убедительные примеры того, что в России есть необходимые компетенции по строительству мощных и надежных кораблей. В настоящее время строится ледокол с атомной установкой мощностью 60 мегаватт, а вскоре начнется строительство с ядерной энергоустановкой 120 мегаватт. Будущий авианосец может иметь гибридную силовую установку, в качестве основной – атомную, а резервной – газотурбинную.

В РФ остался один тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143. 5 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», который после пожара находится в ремонте и подлежит модернизации. Как большинство ТАВРК советских времен, он имеет котлотурбинную силовую установку, но «Ульяновск» планировалось в те годы создать атомным. На борту «Кузнецова» помимо авиакрыла имеется тяжелое ракетное вооружение. В 2016 году он принимал участие в сирийской кампании, практический опыт использования ТАВРК и его боевое применение на территории Сирии очень важны и будут учитываться при создании новейшего авианосца России.

Ирина Дронина