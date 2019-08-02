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02.08.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин на встрече с Путиным подтвердил отправку на МКС андроида FEDOR 22 августа

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Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Антропоморфный робот FEDOR полетит на Международную космическую станцию (МКС) 22 августа, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что андроид планируется применять в будущем для выполнения опасных работ на внешнем борту МКС и при освоении дальнего космоса.

"На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования, фактически аватара. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", у него сокращенное название "Фёдор", - это расшифровывается, это аббревиатура (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)", - отметил глава "Роскосмоса".

Он сообщил, что робот будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала с борта МКС, а затем им можно будет управлять непосредственно из Центра управления полетами на Земле.

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