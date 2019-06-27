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27.06.2019
ТАСС

У экипажа будущей экспедиции к МКС есть замечания к человекоподобному роботу "Федор"

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Замечания будут устранены до полета, рассказал космонавт Александр Скворцов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) экипаж тренировался для работы на орбите с российским андроидным роботом "Федор", к нему есть замечания, которые будут устранены до полета. Об этом сообщил в среду журналистам космонавт Александр Скворцов.

"У нас были с ним занятия, эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать ее сходу. Есть некоторые замечания по подготовке, но это замечания, которые понимают космонавты, знающие что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен что они будут устранены и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - сказал Скворцов, не уточнив характер замечаний.

Он заявил, что робот станет первым на МКС искусственным помощником человека - аватаром. "Получается так, именно в таком режиме, как аватар", - сказал космонавт, отвечая на вопрос о том, будет ли "Федор" первым андроидным механизмом на станции.

Скворцов сообщил, что на станции уже подготовлено место для робота.

В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов подтвердил, что эксперименты с роботом будет проводить экипаж, отправляющийся на МКС 20 июля. "Из нового - то, что экипаж будет впервые оценивать, а мы наблюдать, за возможностью функционирования первой серьезной робототехнической системы - робота "Федор", - сказал Власов, говоря о задачах ближайшей экспедиции на МКС.

Он заявил, что специалисты будут оценивать в условиях МКС правильность конструкторских расчетов при создании робота и перспективы реализации этого проекта по оказанию робототехнической поддержки экипажа МКС с перспективой длительных полетов. Начальник ЦПК отметил, что пока речи о выходе робота в открытый космос не идет, но космонавтике он интересен именно этим. "Слона будем есть по частям. В первую очередь, он создается именно как поддержка экипажа при внекорабельной деятельности. Перемещение по поверхности станции при ее сегодняшних размерах с футбольное поле - это непросто и небыстро. Поддержка может быть элементарной - транспортирование какого-то инструмента, но возможных применений достаточно много", - сказал Власов.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 11 апреля сообщил, что робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.

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