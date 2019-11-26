Имя нового робота "Роскосмоса" совпало с именем внука Рогозина

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что вместо робота Федора (FEDOR) на корабле "Орел" в космос полетит созданный на его платформе робот Артем (ARTEM). Об этом он рассказал в беседе с ТАСС 25 ноября.

Блошенко отказался комментировать тот факт, что имя робота совпадает с именем внука генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Он указал, что "это пока все только разговоры".

ARTEM расшифровывается как Automatic Research and Testing Machine. Новый робот получит доступ к управлению кораблем и будет выполнять определенные функции самостоятельно. Кроме того, он станет "элегантнее", чем предшественник.

"Пока не могу сказать, какой именно объем управления кораблем у него будет. Но стыковку со станцией, которая должна быть выполнена в рамках второго полета "Орла", он, конечно, проводить не будет — это проблематично с точки зрения безопасности", — отметил исполнительный директор госкорпорации.

Робот Федор вернулся на Землю 7 сентября. Он находился на борту Международной космической станции (МКС) с 27 августа, после того как к МКС со второй попытки успешно пристыковался "Союз МС-14".

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

Первый полет на новом пилотируемом транспортном корабле "Орел" запланирован на 2025 год. По поручению президента России Владимира Путина в 2023 году начнутся его испытания.