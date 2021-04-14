Федор-первопроходец

Детство и отрочество звездного робота прошли на полигоне АО «ЦНИИТОЧМАШ»

22 августа 2019 года на околоземную орбиту был запущен космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором (FEDOR, Skybot F-850) на борту. На МКС его доставили космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Но перед этим испытания и демонстрация возможностей антропоморфного Федора первым лицам страны проходили в Государственном испытательном центре АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в госкорпорацию «Ростех»). О том, как это было, рассказал начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШа Илья Давыдов.

– Илья Владимирович, что собой представляет робот, как он появился и для чего создан?

– Федор или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research – финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) – антропоморфный робот. Разработан по заказу МЧС НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований (ФПИ), предназначен для замены человека в местах повышенного риска.

Изначально железного помощника звали Аватаром. Инженеры рассчитывали, что специальный человек будет удаленно управлять им в зонах катастроф: разбирать завалы, помогать спасателям вытаскивать людей. Нынешнее имя Федор робот получил, когда в Роскосмосе его перепрофилировали под звездные нужды.

Разработка началась по программе проекта «Спасатель» в 2014 году. В январе 2015-го прототип Федора продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШа. В декабре того же года указом президента был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники, который взял на себя координацию проекта.

“ На специализированных полигонах России ведутся испытания робототехнической платформы «Маркер», которая может найти применение в обеспечении обороноспособности страны ”

– Этот проект заинтересовал руководство страны. В 2015 году на полигон ЦНИИТОЧМАШа президент приезжал исключительно ради Федора?

– Нет, антропоморфный робот был скорее десертом – некоей вишенкой на торте: Владимиру Путину показали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник» ЦНИИТОЧМАШа. Аватар – инициативная разработка ФПИ – тогда самостоятельно проехал на квадроцикле, сделал несколько выстрелов из пистолета.

На этом этапе стало понятно, что разработку можно продолжить. НПО «Андроидная техника» получило финансирование проекта, специалисты разработали техническое задание и через два года, в 2017-м его сотрудники приехали снова к нам на испытательный полигон.

– Было уже что испытывать?

– Был перечень того, что должен уметь Федор: ходить, в том числе подниматься по лестницам, преодолевать препятствия, работать с небольшими инструментами, открывать двери, ездить на автомобиле. Для него, чтобы удобно было усаживаться, специально сделан уазик без крыши с коробкой-автоматом. Робота тестировали на возможность делать уколы, сверлить, проводить сварочные работы, стрелять с обеих рук.

Но Федор – не военная разработка, он сделан лишь для демонстрации возможностей системы. Для решения таких задач, как прицеливание, выбор цели, умение снизить отдачу и тому подобное, нужно было в инициативном порядке разработать специализированные алгоритмы, а это очень трудоемкое дело. Здесь, конечно, помогали наши оружейники-испытатели. Сам-то робот пистолеты взять не мог, их приходилось вкладывать в руки, а оператор стрелял.

Стрелял по спортивной мишени № 4 из пистолета «Глок», потому что именно он подошел по руке робота, наши пистолеты у Федора не получалось удержать. Поразительно, но все до одной пули попали в мишень. Помогло в том числе использование лазерного целеуказателя. Под весь перечисленный функционал сотрудники полигона организовали испытательную площадку.

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– Этот функционал предполагал использование робота уже в космосе?

– Тогда Федора готовили для МЧС. Однако предполагалось, что его можно будет использовать и в оборонных целях, поэтому на показе надели военную форму. Это сейчас уже всем понятно, что антропоморфных роботов в военных действиях использовать не очень разумно: он большой, медлительный, требует особой эксплуатации с точки зрения поддержания баланса. Но тогда этот проект явился значимым этапом для понимания, как развиваться дальше, и задачу по «набиванию шишек» в процессе перспективных разработок выполнил полностью.

– Легенда о том, что робот был назван Федором в честь старшего внука Дмитрия Рогозина, правдива?

– Не знаю. Говорят, что ему не понравилось название Аватар как слишком иностранное, а имя Федор пришлось по душе: и русское, и расшифровка достойная, и перспективы использования хорошие.

Фото: google.com

Кстати, потом ФПИ к нам привозили совместную разработку завода имени В. А. Дегтярева и ВНИИ «Сигнал» – боевой роботизированный комплекс «Нерехта», сделанный на основе системы, отработанной на Федоре. Группа роботизированных комплексов объединена единой системой управления, подчиненной человеку-оператору, который может выбирать: оставаться в тылу и управлять дистанционно или находиться с роботом на одной линии для выполнения задач.

– Каким дополнительным функционалом удалось наделить робота в условиях полигона и что для этого потребовалось?

– Прежде всего для этого потребовалось модернизировать площадку, чтобы не зависеть от погоды. Дело в том, что в 2015 году еще экспериментальные электрические батареи Аватара быстро разряжались при низких температурах. Для предотвращения сбоев на морозе мы установили на месте демонстрации специальные тепловые воздушные завесы. Также полигон был адаптирован для других испытаний: к примеру, разметили трассу для проезда на квадроцикле, чтобы робот не мог сбиться с маршрута. По просьбе представителей ФСО в целях обеспечения безопасности первых лиц проработали возможности полного отключения системы.

Фото: google.com

В 2015 году робот был еще в разработке. Нам привезли его в разобранном виде, собирали на месте, это был очень интересный опыт. Аватару нужно было помогать ходить, учить усаживаться, вкладывать в руки инструмент и оружие и так далее. Разработчики учились вместе с роботом. Нужно было понять, например, как добиться, чтобы он мог подниматься по лестнице, стрелять.

– То есть полигон ЦНИИТОЧМАШа шесть лет назад стал для Федора своеобразным детским садом?

– Можно и так сказать. Но разработчики считают, что скорее первой большой тестовой площадкой для практики.

– А 2017 год уже стал как бы университетом для вашего питомца?

– Больше школой, если уж сравнивать с образовательной системой. Ребята приехали с более усовершенствованной научно-технической базой. Федор стал легче, он уже уверенно ходил, определялся в пространстве, садился в автомобиль, приседал, водил машину со скоростью 30 километров в час. Отрегулировали температуру эксплуатации. Но это прибавило нам работы. Площадку стало сложнее подготовить с точки зрения безопасности испытателей и зрителей. Наши коллеги Кирилл Дугин и Александр Борисов за это отвечали и помогали в части стрелковых испытаний. В 2017-м Федора продемонстрировали Дмитрию Рогозину.

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– Судя по всему, большое внимание уделялось мерам безопасности, чтобы робот, образно говоря, вдруг не взбунтовался. Но поговаривают, что на первых показательных выступлениях в присутствии Владимира Путина Аватар перед стрельбой неожиданно повернулся к делегации?

– Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это и осуществил. Но повернулась только голова.

– Кроме показов, были и более сложные, полноценные испытания?

– Да, испытывали Федора у нас на полигоне в течение двух месяцев. График у ребят был плотным – с 8.00 до 21.00, как правило. До 15.00 тестировали, проверяли, потом вносили корректировки. Наша задача также заключалась в обеспечении условий для испытаний. Работа с антропоморфным роботом – это, конечно, эксклюзив для нас. Были роботы на гусеничной или колесной технике, но Федор – это Федор… Тем более что это российская разработка на сто процентов – с самого начала и до конца.

От редакции

Как сообщил создатель робота Федора, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, полет антропоморфа на Международную космическую станцию в 2019 году стал отправной точкой для ускорения работ по созданию новой космической робототехники. На смену Федору для выполнения задач в открытом космосе должен прийти «Теледроид», за ним – роботы для исследования и освоения Луны. Параллельно на специализированных полигонах России ведутся испытания робототехнической платформы «Маркер», которая может найти применение в обеспечении обороноспособности страны.

Беседовал Виталий Струговец

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года