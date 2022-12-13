Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет

Страны всего мира сегодня уделяют большое внимание разработке роботов: эти платформы применяются в промышленности, медицине, космосе, военном деле. Исполнительный директор российского НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о будущем проекта космического робота "Теледроид", планах по применению робототехнических комплексов в освоении Луны и выходу компании на рынок дронов, а также о проблемах в производстве отечественных чипов и комплектующих. Кроме того, он рассказал, что нужно сделать для быстрого насыщения российской армии, задействованной в СВО, инновационными военными разработками, и раскрыл планы сотрудничества с "Царскими Волками" Дмитрия Рогозина.

– Евгений Александрович, подписан ли контракт на строительство космического робота "Теледроид"? В какие сроки планируется его собрать и испытать?

– Да, долгожданная составная часть на опытно-конструкторскую работу проекта "Теледроид" подписана. До марта 2024 года мы должны полностью разработать и изготовить робота, провести все наземные испытания, получить соответствующую сертификацию и ориентировочно в третьем или четвертом квартале 2024 года "Теледроид" должен будет полететь на МКС.

Разработка робота – непростой процесс, который сопряжен с большим количеством всевозможных испытаний, в том числе на вибростойкость, электромагнитную совместимость, а также испытания на радиационные частицы, которые могут вывести из строя оборудование робота. Кроме того, в указанные сроки макет "Теледроида" нужно будет испытать в специализированном бассейне, который есть только в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Кроме того, "Теледроид" должен пройти ряд химико-токсикологических испытаний, чтобы убедиться в том, что нахождение нашего робота на станции будет безопасным для космонавтов.

– Какие эксперименты будет проводить "Теледроид" на МКС?

– Четкого регламента пока нет, но однозначно это будут работы, связанные с ручным инструментом, в том числе с всевозможными ключами и трещотками – то, что используют космонавты при выполнении ремонтных работ. План экспериментов для "Теледроида" сегодня прорабатывается, весь их перечень, равно как и их исполнители, будут определены ближе к концу 2023 года, тогда как раз объявят актуальные составы экипажей МКС на эксперимент с роботом.

– Работает ли уже "Андроидная техника" над новым поколением космических роботов, условным FEDOR-3?

– Задумки есть, но сложно прогнозировать по одной простой причине – подписанная Роскосмосом дорожная карта развития робототехники фактически заканчивается проектом "Теледроид". Какую-то программу на перспективу Роскосмос еще не формировал, поскольку она зависит прежде всего от финансово-экономической ситуации, стратегических планов нашего государства по освоению космоса, политических моментов. К тому же, как известно, до 2030 года МКС должна прекратить свое существование.

Нам нужно на концептуальном уровне понять, зачем в стране разрабатывать и развивать космическую робототехнику, какая она должна быть, и какие финансы нам для этого необходимы. Те технологии, которые мы отрабатываем сейчас, нужны не для выполнения текущих задач – с ними и так прекрасно справляются космонавты, эти технологии необходимы на перспективу.

Речь идет о технологиях завтрашнего дня, когда мы будем использовать роботов уже не на низкой околоземной орбите, а на орбите Луны, где будут редкопосещаемые станции, а также станции непосредственно на Луне. Здесь как раз и будут актуальны роботы – в этой сфере нам и необходимо подумать, как мы можем продвинуться, и какие роботы для этого понадобятся.

Предположительно в ближайшей перспективе будут востребованы следующие решения: научно-исследовательские роботы (луноходы, роверы, летательные аппараты), грузовые и промышленные роботы для транспортировки оборудования, добычи, сбора и переработки полезных ресурсов.

Кроме того, для лунных миссий нам потребуются манипуляционные роботы для монтажа оборудования и антропоморфные комплексы, способные выполнять техобслуживание и ремонт, а также операции с тонкой моторикой и различные рутинные действия, характерные для деятельности человека в космосе. Немаловажное направление на перспективу – роботы для информационной и психологической поддержки космонавтов.

Пока же наша реалистичная программа-минимум – это "Теледроид": мы показываем технологическую возможность применения роботов на внешней поверхности космических объектов.

Сейчас выходит очень много научных материалов и статей, где рассматриваются новые направления применения космических роботов. Те же американцы работают над созданием роботов для ремонта спутников. В упомянутых мной статьях говорится, что уже примерно в 2026 году такие антропомофные роботы будут запускаться в космос, чтобы перехватывать и ремонтировать спутники.

Появляется все больше проектов, направленных на применение роботов для постройки станций и других конструкций непосредственно в космосе. Видно, что мы вступаем в новую космическую гонку технологий.

– Россия может создать такие роботы?

– С точки зрения самих технологий вообще никаких проблем нет. Тот же "Теледроид" на 95% состоит из отечественной компонентной базы, значит, технологически мы способны все сделать, программисты у нас в стране одни из лучших в мире, математиков тоже хватает. Другое дело, что нашей науке не всегда хватает "политической воли" и финансов для того, чтобы реализовать подобные амбициозные проекты.

Скажу больше: недавно презентованный Илоном Маском робот Optimus по многим параметрам уступает нашему FEDOR’у, который был создан еще в 2016 году. При этом нужно понимать, что объемы финансов, которые вложили мы в разработку, и те ресурсы, которые есть у Tesla, просто несопоставимы.

Наша проблема в том, что мы создаем какую-то технологию, а потом она кладется "на полку" из-за отсутствия дальнейшего финансирования подобных разработок. В США и Европе существует многоэтапная система финансирования передовых научных проектов, иногда ради хайпа. Китай вообще создал целый ряд фондов для поддержки передовых научно-технических разработок в области робототехники и искусственного интеллекта.

– Как развивается ваша линейка наземных роботов, в том числе перспективная платформа "Маркер"?

– Данный проект развивается своим чередом. Сегодня мы рассматриваем возможность применения "Маркера" в активных системах безопасности, патрулировании объектов критической инфраструктуры и выполнения охранных функций.

Ключевой особенностью "Маркера" является то, что робот может работать в полностью автоматическом режиме. Сейчас мы стремимся к "передаче" платформе все большего количества функций. Большинство аналогичных разработок пока не в состоянии действовать самостоятельно и до сих пор управляются дистанционно человеком.

За время работы над этим проектом нами был накоплен достаточно большой объем знаний, который позволил продвинуться дальше, и сегодня мы работаем с нашими партнерами в направлении автономизации серийной техники для доставки грузов с минимальным участием человека-оператора.

Так, совместно и по заказу с автомобильного завода УралАЗ мы сделали прототип серийного двухосного грузовика "Урал" в бескабинном варианте, который способен перевозить грузы по заданному маршруту. Это очень важная и передовая задача – в перспективе такого рода машины смогут применяться как в мирное время для внутризаводской логистики, так и, например, в условиях военных операций для транспортировки грузов в недетерминированных условиях. Эту концепцию представили маркетологи УралАЗа на форуме Армия-2022, раскрасив половину автомобиля в оранжевый, а половину в темно-зеленый цвет, тем самым подчеркнув двойное назначение разработки.

Однако для того, чтобы автономные роботы правильно функционировали, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру, в том числе доверенную связь и навигацию, что на сегодняшний день является проблемой. В этом направлении мы также работаем, в частности с компанией НИИМА "Прогресс", которая разрабатывает комплексированную систему навигации "Консул", в которой будут использоваться как наземные, так и космические средства навигации.

За счет такого комплексирования будут созданы условия для "бесшовной" навигационно-связной системы, что позволит сформировать в нашей стране целый ряд "беспилотных районов", например, вдоль трасс М-11, М-2 или каких-то других федеральных дорог, по которым мы через некоторое время сможем запускать эти беспилотные грузовики.

Скорее всего, первая такая "беспилотная зона" появится в технопарке, который создается сегодня в городе Бор (Нижегородская область) на базе завода "Боравтостекло". Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нем эти беспилотные технологии.

– Каковы перспективы боевого применения этих роботов?

– Пока сложно сказать, эти вопросы лежат в плоскости взаимодействия Фонда перспективных исследований и Минобороны.

– Применялись ли вообще какие-либо отечественные роботы на полях СВО?

– Если говорить о выполнении непосредственно боевых задач, то мне об этом неизвестно. В то же время не секрет, что в разминировании Донбасса задействованы роботы "Уран-6", но каков масштаб их участия, тоже пока непонятно – открытых данных об этом немного.

– Отсюда неизбежно напрашивается ряд вопросов. О перспективных отечественных роботах в СМИ пишут уже много лет, все это время они демонстрируются на различных технологических и военных выставках.

Однако на 10 месяц масштабного военного конфликта мы не увидели даже ограниченного их применения на поле боя, при этом у противника роботы есть, и он их использует, в том числе платформу THeMISдля эвакуации раненых. С чем по-вашему связано такое положение вещей?

– Вопрос правильный, попытаюсь на него ответить. Во-первых, если мы посмотрим на существующий конфликт, то увидим, что со стороны противника в нем задействован весь спектр военной техники: от советской с истекшим сроком эксплуатации до суперсовременной наподобие РСЗО HIMARSсо спутниковым наведением, а также различные западные ноу-хау и ранее не апробированные новшества.

То есть для Украины и, наверное, даже в большей степени "коллективного Запада" это противостояние стало экспериментальным полигоном для обкатки в реальных условиях всей линейки военных и околовоенных новинок, которые сегодня создает их "оборонка" в режиме реального времени.

В России же подход был и в большинстве своем остается другой: мы не применяем на СВО того, что не проверили до этого у себя на полигонах, не присвоили различные литеры и так далее.

Сейчас остро встает вопрос, как же эту систему изменить под текущие вызовы. Именно поэтому, наверное, сегодня появился в том числе "Вагнер-центр" Евгения Викторовича Пригожина, который ищет различные инновационные решения у отечественных производителей, по тем или иным причинам не получивших применение, и апробируют их в реальных условиях.

Да, ряд отечественных разработок пока не прошел все стадии испытаний и не литеризован, но почему бы не попробовать их применить, тем более, если они могут принести там большую пользу? Конечно, эти вопросы вызывают у многих недоумение и ступор.

Тем не менее, нельзя сказать, что работ в данном направлении у нас в стране вообще не ведется. В частности, новые технологические решения на фронт привлекает сегодня группа военных советников "Царские волки" во главе с Дмитрием Олеговичем Рогозиным.

– Предлагали ли вам "Волки" сотрудничество?

– Да, более того – мы с ними взаимодействуем и обсуждаем целый ряд направлений, которые можно в перспективе применять для различных задач. Мы рассматриваем варианты, начиная от беспилотных систем, заканчивая наземными платформами для эвакуации раненых, системами обогрева, противодействия дронам – как огневого их подавления, так и средствами радиоэлектронной борьбы.

Таким образом и наши Вооруженные силы в определенной перспективе могут насытиться этими инновационными разработками, которым до сих пор было тяжело преодолеть всевозможные бюрократические барьеры. С таким конфликтом как сегодняшний, мы никогда не сталкивались, поэтому решения принимать нужно очень быстро – нужны уже не бумажные, а цифровые карты, дислокацию противника устанавливать не раз в сутки, а чуть ли не в режиме онлайн. И такие решения сейчас уже реализуются.

При этом я не говорю, что новую технику нужно тут же бросать в пекло, но наиболее эффективно испытывать ее в непосредственной близости с линией соприкосновения и, главное, самими военнослужащими, кто будет ее эксплуатировать, так как они реально представляют ситуацию, могут оперативно указать разработчикам техники на ее плюсы и минусы.

Безусловно, система Гособоронзаказа была хороша и эффективна в мирное время, но повторюсь – с такого рода конфликтами, как сегодняшний, мы не сталкивались за всю свою историю. Речь уже не идет о квазигосударственных формированиях или террористических группировках, как это было в Чечне или Сирийской операции – нам противостоит высокотехнологичный противник, на стороне которого воюют в том числе опытные наемники из европейских стран и США. Поэтому решения нами должны применяться сегодня самые нестандартные.

СВО показала, что у РФ есть эффективные ракетные комплексы, которыми мы можем подавлять объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Однако, есть и определенные пробелы в оружейной номенклатуре, необходимой при непосредственном столкновении с противником. Здесь нам требуются изменения, и они смогут произойти только тогда, когда начнется диалог и взаимодействие военного ведомства с оборонно-промышленным комплексом.

Помимо этого, в "оборонку" нужно запускать молодые компании, различные стартапы, в том числе и те, кто изначально делал разработки для гражданского рынка, но может очень быстро перенастроиться под выполнение специальных разработок.

В "гражданке" действительно есть множество ноу-хау, которые при определенной адаптации могут быть сегодня очень полезны на фронте.

– Чем занимается возглавляемый вами консорциум робототехники? Есть ли уже конкретные результаты его деятельности?

– Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления был создан рядом высокотехнологичных предприятий, которые объединились в 2021 году, чтобы прикладывать централизованные усилия по развитию робототехники в нашей стране.

Дело в том, что до 24 февраля 2022 года на отечественном рынке было засилье так называемых "вендоров", то есть тех, кто покупал зарубежные технологии и локализовывал их в России. Сейчас по понятным причинам делать это стало невозможным, ну или по меньшей мере крайне затруднительным.

Основная цель консорциума – способствовать развитию отечественной индустрии робототехники, чтобы не просто не искать технические решения за рубежом, но и создать плацдарм для экспансии робототехники на зарубежные рынки.

Сегодня же к основным проблемам отечественной робототехники в первую очередь относится отсутствие ряда позиций по электронной компонентной базе. Есть проблемы по компонентам в области микроэлектроники, электромеханики, датчики, приводы и так далее.

Кроме того, мы выявили целый ряд проблем с производственной базой, то есть у нас нет таких предприятий, которые могли бы на должном уровне наладить полный цикл производства роботов. Помимо этого, существуют проблемы с кадрами – ежегодно отрасли требуется по несколько десятков тысяч специалистов, сегодня дефицит составляет около 30 тысяч человек. Четвертый ключевой фактор, который я бы выделил, – это отсутствие частных инвестиций в индустрию робототехники.

Сегодня в наш консорциум входит более 30 партнеров, к концу 2023 года в него будет входить уже 50 компаний. Мы активно работаем с Минпромторгом, Минпросвещения и Минобрнауки, а также готовим программу развития робототехники на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Как исполнительный директор НПО "Андроидная техника", я являюсь еще активным участником "Клуба молодых промышленников", задачи которого – объединение лучших компаний и практик для роста промышленного потенциала России.

В рамках одной из ежегодных встреч клуба с министром промышленности и торговли РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым в 2021году, предложил создание при Минпромторге департамента технологий робототехники, так как вижу, что курирование робототехники сегодня "размазано" по ряду министерств и централизованно поддерживающего и консолидирующего органа сейчас просто нет.

– Дали ли вам в Минпромторге согласие?

– Скажем так, четкого согласия не было, но и резкого отказа. Нам сказали, что идея здравая и имеет право на возможное существование.

Опять же если учитывать последнее заявление президента РФ Владимира Владимировича Путина о необходимости создания программы развития робототехники, цели, поставленные нами, являются актуальными. И "кирпич" программы перспективного развития робототехники на краткосрочную и долгосрочную перспективы мы подготовили еще год назад, готовы им поделиться или более того готовы взять на себя обязательства по формированию общероссийской программы по робототехнике.

– В прошлом году вы заявили, что Россия отстает в робототехнической отрасли от ведущих держав на пять-семь лет, наверстали ли мы этот промежуток или наоборот пропасть увеличилась ввиду беспрецедентного ужесточения режима санкций в 2022 году?

– Наши позиции остались примерно теми же, в каких-то направлениях мы это отставание даже стали сокращать, в том числе по части таких компонентов, как электроприводы, которые сегодня изготавливает и НПО "Андроидная техника". За девять месяцев мы нарастили их производство в три раза, здесь мы будем полностью нивелировать отставание. По каким-то системам в 2022 году наши позиции, наоборот, ухудшились, прежде всего по радиоэлектронной компонентной базе, тут есть ощутимые проблемы.

Учитывая те инвестиции, которые Минпромторг планирует вложить в программу импортозамещения, думаю, что наша робототехническая индустрия начнет наверстывать отставание от ведущих игроков где-то через полтора–два года. Процесс этот небыстрый, по моей оценке, реально выровняться с лидерами рынка мы сможем лет через 10-12.

– Но ведь и сами лидеры не будут стоять на месте…

– Понимаете, тут нам нужно действовать так же, как мы поступили в финансовой и налоговой системе. Когда в России ввели бесконтактные платежи и интернет-банкинг, таких возможностей не было во многих высокоразвитых и технологичных странах мира, где-то этого нет и до сих пор.

Приведу пример из жизни: в конце 2019 году я ездил в Германию на одно из профильных мероприятий и выезжая из гостиницы решил оплатить проживание банковской картой через смартфон, так меня тогда даже не поняли! То есть, в Германии – ведущей европейской экономике еще совсем недавно возможность просто приложить мобильник и таким образом расплатиться казалась чем-то невероятным, а для нас было обыденным.

То есть в финансовом секторе у нас не стали развиваться поступательно, а сразу же нацелились на высшую точку, так и в робототехнике нам нужен такой революционный скачок, обстановка не столь благоприятная и расслабленная, чтобы развиваться по классическому эволюционному пути.

– Могут ли сегодня антропоморфные роботы помочь промышленности решить проблему нехватки рабочих-мужчин на заводах, которая образуется в связи с частичной мобилизацией?

– Робототехника изначально создавалась как элемент промышленной автоматизации. Конечно, применение промышленных роботов способно заменить человека при выполнении типовых рутинных операций, но как правило они должны быть описаны и иметь минимальное количество отклонений.

Если говорить о нетиповых операциях, то с этим дела обстоят сложней, и подобных робототехнических систем нет ни у кого в мире и, скорее всего, в ближайшие 10 лет вряд ли у кого-то появятся. Однако, работать в этом направлении необходимо.

– На каком этапе находится проект "Андроидной техники" по производству двигателей для коптеров, изготовлены ли первые образцы этих установок, есть ли первые заказы от отечественных производителей дронов?

– Мы провели консультации с целым рядом производителей беспилотников, в том числе компанией "Геоскан". У нас уже есть собственные электродвигатели, но пока они не могут внедряться в отечественные дроны. Так как в нашем случае речь идет о технологиях ручной сборки, мы пока не готовы предложить бюджетные силовые установки. Необходимо изменять технологию и обеспечить массовое производство однотипных решений.

Сегодня наша задача – наладить серийное производство экономически доступных электродвигателей для российских беспилотников. Первые образцы будут готовы в течение ближайших полутора-двух месяцев и сразу отправятся на испытания. Пока по планам мы должны выйти на небольшую серию во втором квартале 2023 года.

– Не планируете ли сами начать разрабатывать беспилотники?

– Да, мы планируем осваивать это направление и уже делаем свой первый мини-дрон самолетного типа, который должен будет переносить полезную нагрузку весом примерно 0,5 килограмма – в ближайшее время начнем его летные испытания.

– Какие основные планы работы у "Андроидной техники" на 2023 год?

– К сожалению, планы не всегда воплощаются в жизнь, особенно планы последних лет, когда все менялось в результате мировых экономических кризисов, пандемии, СВО и так далее. Но тем не менее мы видим целый ряд перспектив для развития робототехники в России и развития нашего предприятия.

Поэтому я бы выделил следующие ключевые точки. Во-первых, как я уже, упоминал, – наладить серийное производство электродвигателей, где-то пять-шесть тысяч штук в год. Наладить производство новых решений для беспилотников. Второе – обеспечить выпуск и поставку новых серийных медицинских комплексов для постинсультной реабилитации лиц с ограниченными возможностями и абилитации детей с синдромом ДЦП. Третье – запустить серийное производство многозвенных манипуляторов. Четвертое – выпустить собственный комплект оборудования для беспилотного транспорта.