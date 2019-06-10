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10.06.2019
Lenta.ru

Робота "Федора" уменьшили перед полетом на МКС

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Источник изображения: Александр Овчаров / РИА Новости

Робота "Федора" уменьшили перед отправкой на Международную космическую станцию (МКС), чтобы он смог поместиться в корабле "Союз", рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что люк "Союза" якобы оказался слишком тесным для робота, глава "Роскосмоса" заявил, что это "чушь". "Пролез", — добавил Рогозин.

По словам руководителя госкорпорации, "Федора" действительно пришлось переделать для космического полета, однако эти работы были закончены еще в мае. "Он, действительно, парень крепкий оказался. И зазор по диаметру примерно был 6-7 сантиметров, неудобно его извлекать (из люка — прим. "Ленты.ру"), как-то поднимать, чтобы он не ударился", — пояснил Рогозин.

Он добавил, что, помимо уменьшения габаритов, были установлены новые приводы, робота протестировали на вибростенде и теперь он готов к полету в космос.

В феврале стало известно, что "Федор" начинает получать меньшее число зарубежных комплектующих, после того как поставщики узнали о его возможностях стрелять из пистолета. Сообщалось, что изделия имеют западное происхождение, а в Китае "нет тех решений, которые позволили бы создать высокоэффективную робототехническую систему".

Робот "Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одной из областей применения "Федора" называются работы в открытом космосе.

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