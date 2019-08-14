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14.08.2019
Lenta.ru

Опубликован клип о роботе Федоре

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Источник изображения: Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео о подготовке робота Федора к полету на МКС. Ролик он разместил в своем Twitter.

Документальные кадры сопровождаются песней "Над Землей летит корабль" авторства Рогозина. На видео демонстрируются этапы создания андроида и его пробная загрузка в обитаемый отсек корабля, который отправит робота на МКС 22 августа.

1 августа Рогозин показал Федора президенту России Владимиру Путину. По его словам, аппарат будет полностью копировать действия космонавта на станции. "В будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", — добавил глава корпорации. Работа над Федором велась с 2012 года, уточнил он.

Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Недавно он сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850.

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