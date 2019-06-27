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27.06.2019
Lenta.ru

У не пролезающего на "Союз" робота "Федора" нашли проблемы

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Источник изображения: Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Российские космонавты прошли тренировку с роботом "Федором" перед отправкой его на Международную космическую станцию (МКС). По итогам у членов экипажа возникли замечания, пишет в среду, 26 июня, "Интерфакс" со ссылкой на космонавта Александра Скворцова.

"Задача появилась очень неожиданно, пришлось решать ее сходу. Есть некоторые замечания по подготовке, — сказал Скворцов. — Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом".

Он также отметил, что "Федор" — первый искусственный помощник-аватар человека в космосе.

Робот "Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одной из областей применения "Федора" называются работы в открытом космосе.

В начале июня сообщалось, что "Федора" уменьшили перед отправкой на Международную космическую станцию (МКС), чтобы он смог поместиться в корабле "Союз". Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что люк "Союза" якобы оказался слишком тесным для робота, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что это "чушь". "Пролез", — добавил Рогозин.

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