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22.07.2019
ТАСС

Рогозин: запуск "Федора" к МКС станет шагом в использовании роботов для дальнего космоса

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Робот отправится к Международной космической станции 22 августа с запуском корабля "Союз МС-14"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 июля. /ТАСС/. Полет антропоморфного робота "Федор" на МКС станет первым шагом на пути применения антропоморфных систем в освоении дальнего космоса. Об этом сообщил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на космодроме Байконур после запуска пилотируемого корабля.

"Это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос", - сказал Рогозин.

По его словам, робот отправится к МКС 22 августа вместе с первым запуском корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а". "Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станций", - пояснил глава Роскосмоса.

Рогозин добавил, что российский космонавт Александр Скворцов прошел необходимый курс подготовки, поэтому готов принять на борту МКС "помощника экипажа".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" была запущена в субботу с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 19:28 мск. Она вывела на орбиту корабль "Союз МС-13", который доставит на Международную космическую станцию экипаж экспедиции МКС-60/61 - Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство). На станции они выполнят почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из которых будут проходить в автоматическом режиме без участия экипажа.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 11 апреля сообщил, что робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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