В кого будет стрелять на орбите российский дядя "Федор"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о предстоящем участии человекообразного робота "Федора" в освоении космического пространства. Аппарат планируется отправить на орбиту 22 августа.

Первые эксперименты с высокотехнологичной машиной проведет Александр Скворцов. Российского космонавта вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом на корабле "Союз МС-13" отправили на Международную космическую станцию (МКС).

"Отправляем "Федора" впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Следует отметить, что "Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя.

Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат, также он научился стрелять из пистолета с двух рук.