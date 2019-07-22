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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

В кого будет стрелять на орбите российский дядя "Федор"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о предстоящем участии человекообразного робота "Федора" в освоении космического пространства. Аппарат планируется отправить на орбиту 22 августа.

Первые эксперименты с высокотехнологичной машиной проведет Александр Скворцов. Российского космонавта вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом на корабле "Союз МС-13" отправили на Международную космическую станцию (МКС).

"Отправляем "Федора" впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Следует отметить, что "Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. 

Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат, также он научился стрелять из пистолета с двух рук.

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