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12.04.2019
Известия.ru

"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Овчаров

"Роскосмос" получил в собственность антропоморфного робота-спасателя FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) для его возможного применения в пилотируемых программах, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Машина была разработана специалистами научно-производственного объединения "Андроидная техника" и Фонда перспективных исследований (ФПИ). "Сейчас идет обучение робота навыкам мелкой моторики", — написал Рогозин в Twitter в четверг, 11 апреля.

В начале марта сообщалось, что "Роскосмос" займется подготовкой робота FEDOR к полету на Международную космическую станцию (МКС). Как ожидается, в космос он отправится на беспилотном корабле "Союз" в августе текущего года.

Первый отечественный человекообразный робот-спасатель был создан по заказу МЧС России. Зарубежные компании отказались поставлять для него комплектующие, когда узнали, что он научился стрелять из пистолетов. При этом стоимость создания FEDOR оказалась дешевле, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics.

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Boston Dynamics
АТ НПО
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ФПИ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Робот
Союз ПКК
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4 комментария
№1
12.04.2019 15:57
Цитата, q
При этом стоимость создания FEDOR оказалась дешевле, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics.
Не стоит задирать Дайнемикс. Фёдору до них далеко. Да и аналогии там мало.
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№2
12.04.2019 20:48
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Фёдору до них далеко.
По каким критериям?
0
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№3
12.04.2019 21:06
Atlas:




Фёдор:

+1
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№4
12.04.2019 22:29
Трудно сравнивать. Уже то хорошо, что Федя есть)
Интересно, а сопоставимы ли суммы финансирования этих двух проектов?
И потом, большой плюс "Андроидной технике", что они стали разрабатывать приводы своей собственной конструкции. Специализированные электродвигатели получились неплохие, а может быть даже уникальные.
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