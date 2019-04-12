"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
"Роскосмос" получил в собственность антропоморфного робота-спасателя FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) для его возможного применения в пилотируемых программах, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Машина была разработана специалистами научно-производственного объединения "Андроидная техника" и Фонда перспективных исследований (ФПИ). "Сейчас идет обучение робота навыкам мелкой моторики", — написал Рогозин в Twitter в четверг, 11 апреля.
В начале марта сообщалось, что "Роскосмос" займется подготовкой робота FEDOR к полету на Международную космическую станцию (МКС). Как ожидается, в космос он отправится на беспилотном корабле "Союз" в августе текущего года.
Первый отечественный человекообразный робот-спасатель был создан по заказу МЧС России. Зарубежные компании отказались поставлять для него комплектующие, когда узнали, что он научился стрелять из пистолетов. При этом стоимость создания FEDOR оказалась дешевле, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics.
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При этом стоимость создания FEDOR оказалась дешевле, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics.Не стоит задирать Дайнемикс. Фёдору до них далеко. Да и аналогии там мало.
Фёдору до них далеко.По каким критериям?
Интересно, а сопоставимы ли суммы финансирования этих двух проектов?
И потом, большой плюс "Андроидной технике", что они стали разрабатывать приводы своей собственной конструкции. Специализированные электродвигатели получились неплохие, а может быть даже уникальные.