"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR

"Роскосмос" получил в собственность антропоморфного робота-спасателя FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) для его возможного применения в пилотируемых программах, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Машина была разработана специалистами научно-производственного объединения "Андроидная техника" и Фонда перспективных исследований (ФПИ). "Сейчас идет обучение робота навыкам мелкой моторики", — написал Рогозин в Twitter в четверг, 11 апреля.

В начале марта сообщалось, что "Роскосмос" займется подготовкой робота FEDOR к полету на Международную космическую станцию (МКС). Как ожидается, в космос он отправится на беспилотном корабле "Союз" в августе текущего года.

Первый отечественный человекообразный робот-спасатель был создан по заказу МЧС России. Зарубежные компании отказались поставлять для него комплектующие, когда узнали, что он научился стрелять из пистолетов. При этом стоимость создания FEDOR оказалась дешевле, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics.