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03.05.2019
Известия.ru

Пентагон признал гибель от военных действий США 120 мирных жителей

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Пентагон признал гибель мирных жителей в результате военных действий США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. По данным ведомства, в 2018 году погибли 120 гражданских лиц.

Еще 65 человек пострадали, передает Reuters. В 2017 году конгресс сообщал о почти 800 убитых мирных жителях.

Агентство отмечает, что эти цифры значительно ниже тех, которые указывают правозащитные организации. Так, по данным Amnesty International, только во время операции по выдворению боевиков из сирийской Ракки убито более 1,6 тыс. местных жителей, а в Афганистане во время операций проправительственных войск, поддерживаемых США, — более 1,1 тыс. человек. В Пентагоне расхождение объяснили разными методами подсчета.

В конце апреля коалиция США подтвердила гибель более 1,2 тыс. мирных жителей в ходе операций в Сирии и Ираке (с 2014 по 2019 год).

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Страны
Афганистан
Ирак
Сирия
Сомали
США
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