Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"

Начальник штаба ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа заявил, что индийская авиация "добилась бы большего успеха" при авиаударе в Балакоте, Пакистан, если бы в распоряжении ВВС Индии были истребители "Рафаль".

По сообщению индийского новостного издания "Амар уджала", с соответствующим заявлением начальник штаба ВВС Индии выступил на семинаре по аэрокосмическому потенциалу Индии в Нью-Дели.

В своей речи Бирендер Сингх Дханоа подчеркнул, что индийская авиация находится в отличной боевой готовности, доказательством чему послужил удар по тренировочной базе террористической организации "Джаиш-е-Мухаммад" в Балакоте, Пакистан, 26 февраля. Указанный авиаудар стал ответом на теракт в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из "Джаиш-е-Мухаммад" нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва Индии.

Регнум напоминает, что Индия приобрела 36 французских многоцелевых истребителей "Рафаль", которые будут поставляться в течение двух лет.