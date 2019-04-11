ВС Камбоджи намерены приобрести ББМ для миротворческих операций

ЦАМТО, 10 апреля. Согласно информации веб-сайта Borneo Bulletin, премьер-министр Камбоджи Хун Сен одобрил закупку бронетранспортеров, которые будут применяться подразделениями ВС Камбоджи, участвующими в миротворческих операциях ООН.

Как сообщает Armyrecognition.com, Хун Сен заявил, что камбоджийские военнослужащие, участвующие в операциях по поддержанию мира, должны использовать при передвижении по опасным зонам, где есть вероятность закладки СВУ, либо угроза обстрелов со стороны боевиков, бронированные машины.

В мае 2018 года Камбоджа направила 428 миротворцев, в том числе 24 женщины, для участия в миротворческих миссиях ООН в Мали и Южном Судане. С 2006 года Камбоджа направила в общей сложности 5257 военнослужащих, в том числе 236 женщин, для участия в операциях ООН в Судане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Чаде, Сирии, Ливане и Мали.

Применение СВУ является одной из основных угроз в современных конфликтах и останется таковой и в будущих операциях ООН по поддержанию мира.

Как заявлено, планируемые к закупке Камбоджей бронемашины должны обладать высоким уровнем защиты расчета от осколков, обстрела из стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств.