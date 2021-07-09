Три бравых генерала

Миротворческий процесс и миротворческая деятельность в ООН, несмотря на коронавирус, продолжается. Фото Reuters.

Новые назначения в структуре миротворцев ООН

Миротворческий процесс и миротворческая деятельность в ООН, несмотря на коронавирус, продолжается.

Генеральный секретарь ООН побывал в Москве. Один из итогов встречи: «Договорились проводить работу над расширением кадровой представленности Российской Федерации в Секретариате ООН. В этом направлении уже были предприняты конкретные шаги».

В конце мая генеральный секретарь Антонио Гутерриш назначил троих генералов в Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ). Однако российских генералов среди них не оказалось. Должно быть, не выдержали конкуренции или не прошли по конкурсу. Впрочем, ДОПМ относится к Совету Безопасности, а не к Секретариату.

Миротворческие операции учреждаются Советом Безопасности, а руководит ими генеральный секретарь, часто через своего специального представителя.

Новый военный советник

Генеральный секретарь назначил генерал-лейтенанта Бираме Диопа из Сенегала военным советником Департамента операций в пользу мира. Генерал-лейтенант Диоп сменил генерал-лейтенанта Карлоса Умберто Лойти из Уругвая, которого поблагодарили за «самоотверженную службу ООН» и «вклад в продвижение работы военных компонентов в миротворческих операциях и укрепление партнерства со странами – поставщиками контингентов». Генерал Лойти два раза бывал в Москве.

Генерал-лейтенант Диоп обладает более чем 30-летним военным опытом. До нынешнего назначения он занимает должность начальника штаба обороны ВС Сенегала. Ранее был советником по национальной безопасности при президенте Сенегала и начальником штаба ВВС Сенегала. Служил заместителем начальника, а затем начальником управления воздушными операциями миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) с 2002 по 2003 год.

Генерал-лейтенант Бираме Диоп – выпускник Королевской авиационной школы в Марракеше. Имеет диплом Авиационного университета США и диплом общевойскового колледжа Франции. Ученый и практик, много лет работавший в Африканском центре стратегических исследований как организатор и спикер на различных семинарах. Он был аспирантом в Национальном фонде демократии США и в Центре Вудро Вильсона, где провел исследование по реформе сектора безопасности в Африке.

Генерал Диоп опубликовал несколько статей о возможностях стратегических воздушных перевозок, реформе сектора безопасности и военно-гражданских отношениях в странах Африки к югу от Сахары. Он является докторантом в области дипломатии и международных отношений в Центре дипломатических и стратегических исследований в Дакаре (Сенегал). Как пилот в ВВС Сенегала он налетал в общей сложности 7000 часов.

Сенегал к марту 2021 года направил в пять миротворческих миссий в ЦАР, Мали, Конго, Дарфуре и Южном Судане в общей сложности 2103 миротворца.

Основная задача Управления по военным вопросам (УВВ) заключается в предоставлении экспертной помощи ДОПМ, Департаменту полевой поддержки, а также, по мере необходимости, другим подразделениям Секретариата ООН, государствам-членам, военным компонентам миротворческих миссий.

В структуру УВВ входят Канцелярия военного советника, а также три службы и две группы. В УВВ занято более 100 прикомандированных военнослужащих и 27 гражданских сотрудников.

УВВ обеспечивает развертывание наиболее соответствующего целям и максимально эффективного военного потенциала в рамках миротворческих миссий.

На этом список миротворческих структур не заканчивается, так как УВВ является лишь четвертой частью Департамента операций по поддержанию мира.

Новый заместитель

Заместителем военного советника назначена генерал-майор Морин О’Брайен из Ирландии. Она имеет более чем 20-летний опыт работы и участвовала в различных миротворческих операциях, в последнее время в качестве заместителя командующего и исполняющего обязанности командующего силами ООН по наблюдению за разъединением в Сирии на Голанских высотах. Она будет первой женщиной-офицером, занимающей эту должность.

Семь раз проходила службу за рубежом на оперативных должностях (Западная Сахара, Ливан, восточный Тимор, Чад). Закончила учительский колледж. Командовала пехотным батальоном. Стала первой женщиной-генералом в армии Ирландии. Имеет степень магистра в области лидерских, управленческих и оборонных исследований и диплом магистра в области информационных технологий.

На 31 марта 2021 года Ирландия направила на службу в ООН 509 миротворцев.

Автор в прошлом веке два года прослужил военным наблюдателем в Израильско-Сирийской смешанной комиссии по перемирию, знает специфику службы на Голанских высотах. Нас было в Сирии 18 миротворцев. Сейчас наших миротворцев в Сирии нет. Голанские высоты не забываются!

Новый начальник штаба

Бригадный генерал армии Бангладеш Мохаммад Назмул Хак назначен начальником штаба УВВ Департамента миротворческих операций в штаб-квартире ООН.

Мохаммад Назмул Хак – первый офицер из Бангладеш, назначенный на столь высокий и важный пост. В миротворческой миссии в Мали генерал Мохаммад Назмул Хак командовал сектором. Других биографических данных пока не сообщается.

В настоящее время 15 подразделений Бангладеш включены в систему готовности ООН, что создало возможности для развертывания новых контингентов в составе миротворческих миссий. На 31 марта 2021 года Бангладеш направила в ООН 6635 миротворцев.

УВВ проводит работу по обеспечению развертывания наиболее подходящих воинских контингентов и повышению действенности и эффективности деятельности военных компонентов миротворческих миссий ООН.

О процедурах назначения

О назначении на должности в миротворческих миссиях ООН заботятся президенты, дипломаты и военное руководство стран – поставщиков контингентов. Министерство иностранных дел Сенегала охарактеризовало назначение генерала Диопа как «блестящую дипломатическую победу».

Другой пример: руководитель военного ведомства Бангладеш зимой побывал в штаб-квартире ООН, где «встретился с различными высокопоставленными лицами, в том числе с заместителем генерального секретаря ООН, и попросил назначить больше офицеров из армии Бангладеш на различные более высокие и важные посты в штаб-квартире ООН».

А весной был получен результат.

Бюрократическая процедура назначения в миротворчестве меняется медленно. Гражданство в таких назначениях также играет роль. Теоретически генеральный секретарь ООН должен делать такие назначения исключительно по заслугам, но на практике государства – члены ООН могут повлиять на этот процесс.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.