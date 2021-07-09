Три бравых генерала

Новые назначения в структуре миротворцев ООН
Миротворческий процесс и миротворческая деятельность в ООН, несмотря на коронавирус, продолжается.
Генеральный секретарь ООН побывал в Москве. Один из итогов встречи: «Договорились проводить работу над расширением кадровой представленности Российской Федерации в Секретариате ООН. В этом направлении уже были предприняты конкретные шаги».
В конце мая генеральный секретарь Антонио Гутерриш назначил троих генералов в Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ). Однако российских генералов среди них не оказалось. Должно быть, не выдержали конкуренции или не прошли по конкурсу. Впрочем, ДОПМ относится к Совету Безопасности, а не к Секретариату.
Миротворческие операции учреждаются Советом Безопасности, а руководит ими генеральный секретарь, часто через своего специального представителя.
Новый военный советник
Генеральный секретарь назначил генерал-лейтенанта Бираме Диопа из Сенегала военным советником Департамента операций в пользу мира. Генерал-лейтенант Диоп сменил генерал-лейтенанта Карлоса Умберто Лойти из Уругвая, которого поблагодарили за «самоотверженную службу ООН» и «вклад в продвижение работы военных компонентов в миротворческих операциях и укрепление партнерства со странами – поставщиками контингентов». Генерал Лойти два раза бывал в Москве.
Генерал-лейтенант Диоп обладает более чем 30-летним военным опытом. До нынешнего назначения он занимает должность начальника штаба обороны ВС Сенегала. Ранее был советником по национальной безопасности при президенте Сенегала и начальником штаба ВВС Сенегала. Служил заместителем начальника, а затем начальником управления воздушными операциями миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) с 2002 по 2003 год.
Генерал-лейтенант Бираме Диоп – выпускник Королевской авиационной школы в Марракеше. Имеет диплом Авиационного университета США и диплом общевойскового колледжа Франции. Ученый и практик, много лет работавший в Африканском центре стратегических исследований как организатор и спикер на различных семинарах. Он был аспирантом в Национальном фонде демократии США и в Центре Вудро Вильсона, где провел исследование по реформе сектора безопасности в Африке.
Генерал Диоп опубликовал несколько статей о возможностях стратегических воздушных перевозок, реформе сектора безопасности и военно-гражданских отношениях в странах Африки к югу от Сахары. Он является докторантом в области дипломатии и международных отношений в Центре дипломатических и стратегических исследований в Дакаре (Сенегал). Как пилот в ВВС Сенегала он налетал в общей сложности 7000 часов.
Сенегал к марту 2021 года направил в пять миротворческих миссий в ЦАР, Мали, Конго, Дарфуре и Южном Судане в общей сложности 2103 миротворца.
Основная задача Управления по военным вопросам (УВВ) заключается в предоставлении экспертной помощи ДОПМ, Департаменту полевой поддержки, а также, по мере необходимости, другим подразделениям Секретариата ООН, государствам-членам, военным компонентам миротворческих миссий.
В структуру УВВ входят Канцелярия военного советника, а также три службы и две группы. В УВВ занято более 100 прикомандированных военнослужащих и 27 гражданских сотрудников.
УВВ обеспечивает развертывание наиболее соответствующего целям и максимально эффективного военного потенциала в рамках миротворческих миссий.
На этом список миротворческих структур не заканчивается, так как УВВ является лишь четвертой частью Департамента операций по поддержанию мира.
Новый заместитель
Заместителем военного советника назначена генерал-майор Морин О’Брайен из Ирландии. Она имеет более чем 20-летний опыт работы и участвовала в различных миротворческих операциях, в последнее время в качестве заместителя командующего и исполняющего обязанности командующего силами ООН по наблюдению за разъединением в Сирии на Голанских высотах. Она будет первой женщиной-офицером, занимающей эту должность.
Семь раз проходила службу за рубежом на оперативных должностях (Западная Сахара, Ливан, восточный Тимор, Чад). Закончила учительский колледж. Командовала пехотным батальоном. Стала первой женщиной-генералом в армии Ирландии. Имеет степень магистра в области лидерских, управленческих и оборонных исследований и диплом магистра в области информационных технологий.
На 31 марта 2021 года Ирландия направила на службу в ООН 509 миротворцев.
Автор в прошлом веке два года прослужил военным наблюдателем в Израильско-Сирийской смешанной комиссии по перемирию, знает специфику службы на Голанских высотах. Нас было в Сирии 18 миротворцев. Сейчас наших миротворцев в Сирии нет. Голанские высоты не забываются!
Новый начальник штаба
Бригадный генерал армии Бангладеш Мохаммад Назмул Хак назначен начальником штаба УВВ Департамента миротворческих операций в штаб-квартире ООН.
Мохаммад Назмул Хак – первый офицер из Бангладеш, назначенный на столь высокий и важный пост. В миротворческой миссии в Мали генерал Мохаммад Назмул Хак командовал сектором. Других биографических данных пока не сообщается.
В настоящее время 15 подразделений Бангладеш включены в систему готовности ООН, что создало возможности для развертывания новых контингентов в составе миротворческих миссий. На 31 марта 2021 года Бангладеш направила в ООН 6635 миротворцев.
УВВ проводит работу по обеспечению развертывания наиболее подходящих воинских контингентов и повышению действенности и эффективности деятельности военных компонентов миротворческих миссий ООН.
О процедурах назначения
О назначении на должности в миротворческих миссиях ООН заботятся президенты, дипломаты и военное руководство стран – поставщиков контингентов. Министерство иностранных дел Сенегала охарактеризовало назначение генерала Диопа как «блестящую дипломатическую победу».
Другой пример: руководитель военного ведомства Бангладеш зимой побывал в штаб-квартире ООН, где «встретился с различными высокопоставленными лицами, в том числе с заместителем генерального секретаря ООН, и попросил назначить больше офицеров из армии Бангладеш на различные более высокие и важные посты в штаб-квартире ООН».
А весной был получен результат.
Бюрократическая процедура назначения в миротворчестве меняется медленно. Гражданство в таких назначениях также играет роль. Теоретически генеральный секретарь ООН должен делать такие назначения исключительно по заслугам, но на практике государства – члены ООН могут повлиять на этот процесс.
Анатолий Исаенко
Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.