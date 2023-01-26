МИД Камбоджи отверг утверждение, что королевство оказывает военную помощь Украине

В ведомстве уточнили, что осуществляемая подготовка киевских специалистов по разминированию является гуманитарной помощью

ХАНОЙ, 25 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи выступило категорически против причисления королевства к числу стран, оказывающих военную поддержку Украине. Об этом сообщила в среду газета Khmer Times.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, осуществляемая Камбоджей подготовка украинских специалистов по разминированию является гуманитарной помощью, а не военной. "Министерство иностранных дел и международного сотрудничества вновь заявляет, что решение о проведении технической подготовки по разминированию для украинских саперов в Камбодже в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества принято исключительно на гуманитарной основе. Ранее аналогичная помощь оказывалась нами во время многочисленных миротворческих миссий под эгидой ООН в Африке и на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД.

Реакция внешнеполитического ведомства последовала после того, как Telegram-канал "Демография упала" отнес Камбоджу к категории стран, оказывающих военную поддержку Украине. "Подобные утверждения не только не верны, но и наносят ущерб Камбодже, являющейся миролюбивой страной, строго придерживающейся внешней политики нейтралитета, закрепленной в ее конституции", - указали в МИД королевства.

В середине января Камбоджийский центр разминирования (КЦР) официально приступил к обучению 15 украинских специалистов по разминированию. В декабре 2022 года правительство Камбоджи направило трех экспертов по разминированию из КЦР на Украину для помощи в обучении местных саперов в соответствии с обещанием премьер-министра королевства Хун Сена, озвученным им на саммите АСЕАН, который прошел в Пномпене в ноябре 2022 года.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидации тяжелых последствий военных конфликтов в виде невзорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. В период с 1992 года на территории королевства были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн противопехотных мин и снарядов. С 2006 года Камбоджа регулярно направляет группы по разминированию под эгидой Организации Объединенных Наций в Йемен, на Кипр, в Ливан, Мали, Сирию, Судан, Чад, Южный Судан.