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ТАСС

Камбоджа приступила к обучению украинских специалистов по разминированию

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ВС Камбоджи
ВС Камбоджи.
Источник изображения: supercoolpics.com

Недельную теоретическую подготовку пройдут 15 граждан Украины

ХАНОЙ, 16 января. /ТАСС/. Камбоджийский центр разминирования (КЦР) приступил в понедельник к обучению украинских специалистов по разминированию. Об этом сообщила интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на руководителя КЦР Хенга Ратану.

По его словам, 15 украинских специалистов пройдут недельную теоретическую подготовку по обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов и посетят районы, очисткой которых КЦР занимается в настоящее время в провинциях Баттамбанг и Сиемреап.

Камбоджийские специалисты будут обучать украинских коллег навыкам разминирования, а также тому, как использовать оборудование и инструменты для разминирования. "В ходе программы обучения будет уделено особое внимание новейшим технологиям и оборудованию для обезвреживания наземных мин и очистке территорий", - сообщил Ратана. Он добавил, что обучение проводится при поддержке правительства Японии через Японское агентство международного сотрудничества.

В прошлом месяце правительство Камбоджи направило трех экспертов по разминированию из КЦР на Украину для помощи в обучении местных саперов в соответствии с обещанием премьер-министра королевства Хун Сена, озвученным им на саммите АСЕАН, который прошел в Пномпене в ноябре 2022 года.

Камбоджа имеет значительный опыт в ликвидация тяжелых последствий в виде невзорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. С 1992 года на территории королевства были обнаружены и уничтожены свыше 3 млн противопехотных мин и снарядов. Порядка 2,5 млн из них обезвредили и утилизировали специалисты КЦР, еще около полумиллиона взрывных устройств ликвидировали армейские подразделения и международные специалисты в рамках целевых программ международной помощи Камбодже.

С 2006 года Камбоджа регулярно направляет группы по разминированию под эгидой ООН в Йемен, на Кипр, в Мали, Ливан, Судан, Сирию, Чад и Южный Судан. 

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