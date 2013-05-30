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Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"

31.05.2018 Lenta.ru 112 0
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ЗРК FLAADS с ЗУР CAMM
Предлагаемый облик подвижной пусковой установки нового ЗРК малой дальности MBDA FLAADS с ЗУР CAMM, законтрактованного для сухопутных войск Великобритании.
Источник: MBDA

Королевские военно-воздушные силы Великобритании провели успешные испытания системы ПВО (противовоздушной обороны) Land Ceptor, сообщает компания-разработчик оружия MBDA.

Испытания, время проведения которых не указывается, прошли на берегу Балтийского моря. Система ПВО успешно поразила воздушную мишень, отмечает Минобороны Великобритании.



"Хотя Минобороны Великобритании имеет давние договоренности об использовании испытательных площадок в Швеции, проведение тестов в регионе Балтийского моря указывает на растущую потребность в размещении Land Ceptor недалеко от Соединенного Королевства. Имеющий стратегическое значение водный путь станет очагом напряженности в случае возможного конфликта с Россией, занявшей агрессивную позицию по отношению к Западной Европе и НАТО, включая Великобританию", — пишет The War Zone.

Разрабатываемый MBDA комплекс включает ракету CAMM (Common Anti-air Modular Missile), мобильную пусковую установку и две машины поддержки. Land Ceptor рассчитана на обнаружение, отслеживание и перехват самолетов и ракет на дальности около 1-25 километров (фактически аналог российского комплекса "Панцирь-С1"). Система в 2020-х годах должна заменить комплекс Rapier.

Land Ceptor получил радар Giraffe от шведской Saab и систему управления от израильского Rafael. На развертывание комплекса отводится до 20 минут. Кроме наземной Land Ceptor, Великобритания разрабатывает корабельную систему Sea Ceptor, также предполагающую использование CAMM.
30.05.2018
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Страны
Великобритания
Израиль
Россия
Швеция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Sea Ceptor
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Rafael
SAAB
Проекты
NATO

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