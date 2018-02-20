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ВМС США заключили контракты на разработку концептуального проекта перспективного фрегата УРО FFG (X)

21.02.2018 ЦАМТО 49 0
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FFG (X).
Фото и компьютерные модели кораблей-претендентов в рамках программы FFG (X).
Источник: usni.org

ЦАМТО, 20 февраля. Командование ВМС США 16 февраля заключило контракты на разработку концептуального проекта перспективного фрегата УРО (FFG (X)) с пятью из шести компаний, представивших ответы на запрос, размещенный на американском сайте госзакупок FBO (Federal Business Opportunities).

Победителями были выбраны компании Austal, Huntington Ingalls, Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine и GE Bath Iron Works. По информации USNI News, шестым участником торгов, который, вероятно, был включен в список претендентов, являлся консорциум Atlas USA и ThyssenKrupp Marine Systems.

Стоимость начальных контрактов с претендентами отличается незначительно и составляет около 14,99 млн. долл. В случае реализации опционов общая стоимость каждого контракта может возрасти до 21 млн. долл. Работы должны быть завершены к июню 2019 года.

Результаты, полученные на этапе создания концептуального проекта, позволят ВМС США сформировать окончательные требования к фрегату, которые будут использованы в запросе о предложениях на разработку рабочего проекта и постройку корабля. Ожидается, что тендер на реализацию следующей фазы будет объявлен в конце следующего года, а победитель будет выбран в 2020 году.

По заявлению ВМС США этап разработки концептуального проекта позволит снизить стоимость, сроки и риски при последующей разработке рабочего проекта и постройке кораблей.

Три из пяти заявок основаны на существующих проектах, включая боевой корабль прибрежной зоны класса "Индепенденс" компании Austal, фрегат FREMM итальянской Fincantieri Marinette Marine и предложенный Bath Iron Works фрегат класса F-100 испанской Navantia. Компания Lockheed Martin предлагает многоцелевой надводный боевой корабль MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а Huntington Ingalls не раскрывает свой проект. Правила программы FFG(X) позволяют компании участвовать в конкурсе как качестве основного подрядчика, так и поддерживать вторую заявку в качестве субподрядчика.
20.02.2018
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Страны
Испания
Италия
США
Компании
Austal
BIW
Fincantieri
HII
Lockheed-Martin
Navantia
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
LCS-2

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