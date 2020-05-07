ВМС США заключили с Marinette Marine контракт на поставку фрегатов УРО FFG(X)

ЦАМТО, 6 мая. МО США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с компанией Marinette Marine (подразделение Fincantieri) контракта с фиксированной стоимостью 795,12 млн. долл. на разработку рабочего проекта и строительство головного перспективного фрегата УРО FFG(X).

Соглашение содержит опционы на поставку еще до 9 фрегатов FFG(X), а также предусматривает поддержку после поставки, оказание инженерных услуг, подготовку экипажей, продажу учебного оборудования, эксплуатационных материалов и запасных частей. В случае реализации всех опционов, совокупная стоимость контракта составит 5,576 млрд. долл.

Работы будут выполняться на предприятиях в Мэринетт (шт.Висконсин, 52%), Бостоне (шт.Массачусетс, 10%), Крозет (шт.Вирджиния, 8%), Новом Орлеане (шт.Луизиана, 7%), Нью-Йорке (шт.Нью-Йорк, 6%), Вашингтоне (окр.Колумбия, 6%), Стерджен Бэй (шт.Висконсин, 3%), Кинг оф Пруссии (шт.Пенсильвания, 3%), Миннеаполисе (шт.Миннесота, 2%), Цинциннати (шт.Огайо, 1%), Атланте (шт.Джорджия,1%) и Чикаго (шт.Иллинойс, 1%).

Контракт был заключен на конкурсной основе через веб-сайт Federal Business Opportunities. Всего были представлены четыре предложения. ВМС США провели тендер, используя для определения лучшего предложения критерии наименьшей стоимости, а также другие неценовые факторы, включая дизайн и зрелость конструкции.

Планируется, что для реализации проекта инфраструктура предприятия в Мэринетт (шт. Висконсин) будет существенно модернизирована.

Фрегат FFG(X) будет представлять собой разработанную на базе проекта фрегата FREMM (Fregata Europea Multi-Missione) многоцелевую платформу, предназначенную для действий в открытом море и прибрежной зоне. Как предполагается, он будет применяться для выполнения широкого спектра задач, включая противовоздушную оборону, противолодочную и противокорабельную борьбу, радиоэлектронную борьбу и информационные операции. ВМС США рассчитывают, что новый фрегат позволит флоту действовать в условиях противодействия противника в зонах, доступ к которым запрещен или блокирован (Anti-access/Area Denial, A2/AD).

Предполагается, что строительство головного корабля серии начнется в апреле 2022 года, а ВМС США он будет передан к 2026 году. Ожидается, что в случае реализации всех опционов, поставки будут завершены к маю 2035 года.

В отчете Исследовательской службы Конгресса (CRS) о программе FFG(X) от 28 апреля 2020 года указано, что Конгресс санкционировал финансирование закупки первого фрегата FFG (X) в 2020 ф.г. в объеме 1,2812 млрд. долл., запрос ВМС на закупку в 2021 ф.г. второго фрегата составляет 1,0531 млрд. долл. По оценкам CRS, стоимость следующих кораблей серии составит около 940 млн. долл. за единицу.

Как планируется, фрегаты класса FFG(X) будут оборудованы новой многофункциональной РЛС EASR (Enterprise Air Surveillance Radar) компании Raytheon, боевой информационно-управляющей системой "Иджис" версии Baseline 10 (BL10), вертикальной пусковой установкой Mk.41.

Чтобы полностью удовлетворить потребности ВМС США в 20 новых фрегатах, ранее предполагалось в районе 2025 ф.г. подписать второй контракт на постройку 10 кораблей FFG(X). Тем не менее, окончательно стратегия приобретения пока не утверждена.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2018 года командование ВМС США заключило с пятью претендентами контракты на разработку концептуального проекта фрегата УРО FFG(X). Соглашения были подписаны с компаниями Austal, Huntington Ingalls, Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine и GE Bath Iron Works. Позднее Lockheed Martin, которая планировала предложить решение на базе проекта боевого корабля прибрежной зоны класса "Фридом", объявила, что не будет участвовать в тендере.

Austal USA предлагала фрегат на базе проекта боевого корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс", Fincantieri Marine – на базе многоцелевого фрегата класса FREMM, General Dynamics Bath Iron Works – фрегата класса F100 испанской Navantia. Huntington Ingalls Shipbuilding не раскрывала свой проект. Результаты, полученные в ходе данного этапа, позволили ВМС США сформировать окончательные требования к фрегату, использованные в запросе о предложениях на разработку рабочего проекта и постройку корабля.

В июне 2019 года командование ВМС США опубликовало окончательный запрос о предложениях на разработку рабочего проекта фрегата УРО FFG(X) и постройку первой партии из 10 новых кораблей. Потенциальные претенденты должны были представить предложение, основанное на проекте корабля, находящегося в производстве и в полном объеме испытанного в море. Технические предложения были представлены в августе 2019 года, а стоимостные – в сентябре 2019 года.