Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri

30 апреля 2020 года ВМС США объявили о том, что выбрали принадлежащую итальянскому судостроительному объединению Fincantieri американскую судостроительную компанию Marinette Marine Corporation (MMC) в Маринетте (штат Висконсин) в качестве проектанта и строителя перспективных фрегатов для американского флота по программе FFG(X). Таким образом это означает выбор для ВМС США в конкурсе по программе FFG(X) предлагавшегося ММС (Fincantieri) проекта фрегата на основе франко-итальянского проекта (итальянского варианта) фрегатов FREMM.

Проектное изображение выбранного ВМС США проекта перспективного фрегата по программе FFG(X) судостроительной компании Marinette Marine Corporation (MMC), принадлежащей итальянскому судостроительному объединению Fincantieri, на основе франко-итальянского проекта фрегатов FREMM (с) Fincantieri / ВМС США

Принадлежащая Fincantieri компания ММС получила контракт стоимостью 795,116 млн долл (в счет бюджета 2020 финансового года) на техническое проектирование и строительство (Detail Design and Construction - DD&C) для ВМС США головного фрегата FFG 80 по программе FFG(X), с опционом на строительство еще девяти фрегатов. С реализацией опциона стоимость контракта достигнет 5,5761 млрд долл. Реализация всего контракта с постройкой всех 10 фрегатов с учетом опционных должна быть произведена к маю 2035 года.

Постройка головного фрегата FFG 80 должна быть начата на ММС не позднее апреля 2022 года а передача головного корабля ВМС США сейчас запланирована на июль 2026 года. Достижение головным кораблем стадии первоначальной оперативной готовности (IOC) ожидается в 2030 году. Контракт (опционный) на постройку второго фрегата должен быть выдан ММС в 2021 фин году со сдачей в конце 2026 года, а в последующем с 2022 по 2030 фин годы планируется заказывать по два серийных корабля в год.

Стоимость контракта включает только стоимость проектных и строительных работ самой верфи, без учета закупаемых правительством США отдельно вооружения и оборудования. Общая стоимость для ВМС США головного фрегата должна составить 1,2812 млрд долл, стоимость второго корабля - 1,05 млрд долл, а стоимость третьего фрегата, планируемого к заказу в 2022 фин году, должна быть уже 900 млн долл. В целом общая стоимость программы проектирования и строительства 20 фрегатов для ВМС США должна составить 19,81 млрд долл.

Программа постройки фрегатов нового поколения FFG(X) была начата ВМС США в 2017 году и призвана заменить программу строительства оказавшихся концептуально не слишком удачными "литторальных боевых" кораблей LCS. В настоящее время ВМС США планируют постройку 20 новых фрегатов FFG(X). В феврале 2018 года ВМС США выбрали пять проектных предложений и выдали предоставившим их компаниям контракты по 15 млн долл каждой на разработку эскизных проектов.

Проектные предложения по программе FFG(X) были предоставлены следующими компаниями:

Austal USA - проект фрегата на основе проекта корабля LCS типа Independence тримаранной конструкции (корабли этого типа строятся для ВМС США на Austal USA);

General Dynamics в партнерстве с Bath Iron Works и испанским судостроительным объединением Navantia - проект фрегата на основе разработанных и построенных Navantia для испанского флота фрегатов типа F-100 (типа Álvaro de Bazán);

Huntington Ingalls Industries - проект фрегата Patrol Frigate на основе проекта строящихся этой корпорацией для береговой охраны США больших патрульных кораблей типа National Security Cutter (NSC);

Lockheed Martin в партнерстве с Marinette Marine Corporation (MMC) - проект фрегата Lockheed на основе проекта корабля LCS типа Freedom (корабли этого типа строятся для ВМС США на ММС);

Сама Marinette Marine Corporation (MMC), представляющая интересы Fincantieri - проект фрегата на основе франко-итальянского проекта фрегатов FREMM.

В мае 2019 года Lockheed Martin вышла из тендера. ВМС США опубликовали окончательный запрос предложений по программе FFG(X) в июне 2019 года, получив от оставшихся четырех участников тендера детальные технические предложения (в виде эскизных проектов) в августе 2019 года, а ценовые предложения - в сентябре. В итоге теперь Marinette Marine Corporation (MMC) с проектом фрегата Fincantieri на основе FREMM выбрана победителем.

Фрегаты типа FFG(X) должны быть оснащены новой деривацией комплексной многофукнкциональной системы оружия AEGIS варианта Baseline Ten (BL10) c новой многофункциональной РЛС Raytheon AN/SPY-6(V)3 Enterprise Air Surveillance Radar (EASR) с тремя неподвижными антеннами с АФАР и АСБУ COMBATSS-21. В состав радиоэлектронного вооружения должны также войти навигационная РЛС AN/SPS-73(V)18 Next Generation Surface Search Radar, буксируемые ГАС AN/SLQ-61 иAN/SQS-62, противолодочная БИУС AN/SQQ-89F, комплексы РЭБ и самообороны.

Вооружение составят 32-зарядная универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41 (с ЗУР типов Standard SM-2 Block IIIC, Standard SM-6 ERAM и ESSM Block 2), восемь или 16 пусковых установок противокорабельных ракет (видимо, NSM), одна или две 21-зарядные пусковые установки Mk 49 ЗРК самообороны RAM Block 2, 57-мм универсальная артиллерийская установка Mk 110, 324-мм торпедные аппараты. В ангаре должно обеспечиваться постоянное базирование противолодочного вертолета Sikorsky MH-60R Seahawk и беспилотных вертолетов Northrop Grumman MQ-8C Firescout.