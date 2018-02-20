Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Баланс стоимости и возможностей"

21.02.2018 Warspot 52 0
0
Понравилась новость?
 0
FFG (X).
Фото и компьютерные модели кораблей-претендентов в рамках программы FFG (X).
Источник: usni.org

Уже через несколько лет американский флот должен пополниться новыми фрегатами. Вчера, 19 февраля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о заключении контракта на разработку проектов новых фрегатов.

В течение 16 месяцев компании Austal USA, Lockheed Martin, General Dynamics Bath Iron Works, Fincantieri Marine и Huntington Ingalls Industries должны разработать проект нового фрегата. На проектные работы каждая из компаний получила $15 млн.

"В ходе реализации программы FFG (X) ВМС будут стимулировать отрасль к балансу стоимости и возможностей и достижению наилучшего решения для американского налогоплательщика", — говорится в заявлении пресс-службы ВМС США.

Согласно новому тридцатилетнему плану судостроения ВМС США, в 2020 и 2021 годах военное ведомство закажет по одному фрегату нового типа. С 2022 года заказ составит по два корабля в год. Всего в рамках программы, получившей название FFG (X), планируется закупить 20 новых фрегатов.

Lockheed Martin и Austal USA подготовят новые проекты фрегатов на базе уже существующих патрульных кораблей типа LCS. Fincantieri Marine Group разработает новый фрегат на базе проекта FREMM. General Dynamics Bath Iron Works представит военным доработанный проект фрегата типа Álvaro de Bazán-class (F100) (F100) испанской компании Navantia. Huntington Ingalls Industries — "тёмная лошадка" этого тендера, поскольку пока не предоставляла ни технической информации, ни визуализации проекта своего корабля.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Компании
Austal
BIW
Fincantieri
General Dynamics
HII
Lockheed-Martin
Navantia
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
LCS-1

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы