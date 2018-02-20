"Баланс стоимости и возможностей"



Фото и компьютерные модели кораблей-претендентов в рамках программы FFG (X).

Источник: usni.org Фото и компьютерные модели кораблей-претендентов в рамках программы FFG (X).Источник: usni.org

Уже через несколько лет американский флот должен пополниться новыми фрегатами. Вчера, 19 февраля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о заключении контракта на разработку проектов новых фрегатов.

В течение 16 месяцев компании Austal USA, Lockheed Martin, General Dynamics Bath Iron Works, Fincantieri Marine и Huntington Ingalls Industries должны разработать проект нового фрегата. На проектные работы каждая из компаний получила $15 млн.

"В ходе реализации программы FFG (X) ВМС будут стимулировать отрасль к балансу стоимости и возможностей и достижению наилучшего решения для американского налогоплательщика", — говорится в заявлении пресс-службы ВМС США.

Согласно новому тридцатилетнему плану судостроения ВМС США, в 2020 и 2021 годах военное ведомство закажет по одному фрегату нового типа. С 2022 года заказ составит по два корабля в год. Всего в рамках программы, получившей название FFG (X), планируется закупить 20 новых фрегатов.

Lockheed Martin и Austal USA подготовят новые проекты фрегатов на базе уже существующих патрульных кораблей типа LCS. Fincantieri Marine Group разработает новый фрегат на базе проекта FREMM. General Dynamics Bath Iron Works представит военным доработанный проект фрегата типа Álvaro de Bazán-class (F100) (F100) испанской компании Navantia. Huntington Ingalls Industries — "тёмная лошадка" этого тендера, поскольку пока не предоставляла ни технической информации, ни визуализации проекта своего корабля.