Американский флот заказал разработку нового фрегата

Командование ВМС США заказало пяти компаниям разработку новых многоцелевых фрегатов, которые на вооружении должны будут дополнить возможности боевых кораблей прибрежной зоны проекта LCS. Как сообщает Defense News, проект нового фрегата должен быть представлен военным не позднее июня 2019 года, после чего ВМС США закажут одной из компаний постройку первого корабля.

U.S. Navy

Разработкой нового фрегата по программе FFG(X) по заказу американских военных занялись американские компании Huntington Ingalls, Lockheed Martin, Austal USA, General Dynamics Bath Iron Works и итальянская Fincantieri. Все эти компании намерены предложить проекты фрегатов, полностью или частично основанные на уже существующих кораблях.

В частности, Austal USA и Lockheed Martin разрабатывают фрегаты на базе кораблей проекта LCS — "Индепенденс" и "Фридом" соответственно. В основу проекта Fincantieri лег многоцелевой фрегат проекта FREMM, а Huntington Ingalls — сторожевой корабль NSC. General Dynamics Bath Iron Works договорилась с испанской компанией Navantia о разработке корабля на базе ее фрегата типа "Альваро де Базан".

Контракт на постройку первого фрегата планируется заключить в 2020 году, а второго — в 2021-м. Затем военные намерены каждый год заказывать постройку двух фрегатов нового типа. В общей сложности ВМС США планируют принять на вооружение 20 новых многоцелевых фрегатов, передает "N+1".

Согласно требованиям, которые предъявляют американские военные к новым фрегатам, они должны будут действовать как в составе авианосных групп, так и полностью самостоятельно. Фрегаты будут использоваться для загоризонтного поражения кораблей противника крылатыми ракетами, обнаружения подлодок и защиты корабельных колонн.

Новые фрегаты получат пассивные и активные системы радиоэлектронной борьбы, а также системы для самозащиты от групп небольших катеров. Предполагается, что фрегаты будут нести беспилотные летательные аппараты вертолетного типа MQ-8C FireScout.