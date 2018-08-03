Американские ВМС покупают пять проектов фрегатов

Американцы в ускоренном темпе ищут новый фрегат для флота. Вчера, 1 августа, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что военное ведомство заключило дополнительные контракты с пятью участниками программы FFG(X).

В феврале текущего года ВМС США заключили контракты с компаниями Austal USA, Lockheed Martin, General Dynamics Bath Iron Works, Fincantieri Marine и Huntington Ingalls Industries на разработку проектов перспективных фрегатов для американского флота. Теперь каждый из участников тендера получил дополнительное финансирование (от $6,4 до $8 млн) на разработку концептуального проекта. В военном ведомстве указывают, что дополнительное финансирование позволит сформировать конечные требования к новому кораблю, что, в свою очередь, в дальнейшем уменьшит его стоимость, а также снизит риски и сократит сроки программы FFG(X).

Согласно новому тридцатилетнему плану судостроения ВМС США, в 2020 и 2021 годах флот закажет по одному фрегату нового типа. С 2022 года заказ составит по два корабля в год. Всего в рамках программы FFG (X) планируется закупить 20 новых фрегатов.

Lockheed Martin и Austal USA подготовят новые проекты фрегатов на базе уже существующих патрульных кораблей типа LCS. Fincantieri Marine Group разработает новый фрегат на базе проекта FREMM. General Dynamics Bath Iron Works представит военным доработанный проект фрегата типа Álvaro de Bazán-class (F100) испанской компании Navantia. Huntington Ingalls Industries — «тёмная лошадка» этого тендера, поскольку пока не предоставляла ни технической информации, ни визуализации проекта своего корабля.