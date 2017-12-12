Росэлектроника в 2018 году поставит таможенникам 10 мобильных досмотровых комплексов
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Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК).
Источник: http://www.ruselectronics.ru/
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит Федеральной таможенной службе (ФТС России) в I полугодии 2018 года десять мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК). Соответствующий контракт стороны заключили в ноябре 2017 года.
Кроме того, по условиям другого контракта с ФТС России, холдинг в 2018 году будет осуществлять техническое обслуживание и ремонтные работы более 50 стационарных и мобильных ИДК, размещенных в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
МИДК представляет собой специальное оборудование, размещенное на автотранспортном средстве. Комплекс предназначен для таможенного, пограничного и иных видов контроля в целях обнаружения незадекларированных товаров, или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.
В ходе работы МИДК перемещается вдоль досматриваемого автомобиля (неподвижного объекта), осуществляет рентгеновское сканирование его содержимого. Комплекс может применяться на ровных участках автомобильных дорог, парковочных зонах и пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Всего АО «Росэлектроника» при участии ряда партнеров, в частности, компании «Скантроник Системс» и «ЛЭУ МГУ», разработало три модификации инспекционно-досмотровых комплексов на основе линейного ускорителя электронов. Кроме МИДК, созданы стационарные комплексы для контроля легкового и грузового автотранспорта (производительность – до 25 транспортных средств в час), а также контроля железнодорожных грузовых вагонов. При этом комплексы способны осуществлять контроль железнодорожных вагонов без остановки состава при его движении со скоростью до 70 км/ч.
Комплексы обеспечивают контроль содержимого досматриваемых транспортных средств и грузов по полученному рентгеновскому изображению, позволяют распознавать перевозимые материалы по их эффективному атомному номеру, а также осуществлять оценку не только массы всего груза, но и любой его составной части.
Как сообщалось ранее, в настоящее время завершается строительство стационарного железнодорожного комплекса на российско-китайском участке государственной границы Российской Федерации в Забайкальске (Забайкальский край).
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12.12.2017
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