Росэлектроника в 2018 году поставит таможенникам 10 мобильных досмотровых комплексов



Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК).

Источник: http://www.ruselectronics.ru/ Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК).Источник: http://www.ruselectronics.ru/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит Федеральной таможенной службе (ФТС России) в I полугодии 2018 года десять мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК). Соответствующий контракт стороны заключили в ноябре 2017 года.

Кроме того, по условиям другого контракта с ФТС России, холдинг в 2018 году будет осуществлять техническое обслуживание и ремонтные работы более 50 стационарных и мобильных ИДК, размещенных в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

МИДК представляет собой специальное оборудование, размещенное на автотранспортном средстве. Комплекс предназначен для таможенного, пограничного и иных видов контроля в целях обнаружения незадекларированных товаров, или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

В ходе работы МИДК перемещается вдоль досматриваемого автомобиля (неподвижного объекта), осуществляет рентгеновское сканирование его содержимого. Комплекс может применяться на ровных участках автомобильных дорог, парковочных зонах и пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Всего АО «Росэлектроника» при участии ряда партнеров, в частности, компании «Скантроник Системс» и «ЛЭУ МГУ», разработало три модификации инспекционно-досмотровых комплексов на основе линейного ускорителя электронов. Кроме МИДК, созданы стационарные комплексы для контроля легкового и грузового автотранспорта (производительность – до 25 транспортных средств в час), а также контроля железнодорожных грузовых вагонов. При этом комплексы способны осуществлять контроль железнодорожных вагонов без остановки состава при его движении со скоростью до 70 км/ч.

Комплексы обеспечивают контроль содержимого досматриваемых транспортных средств и грузов по полученному рентгеновскому изображению, позволяют распознавать перевозимые материалы по их эффективному атомному номеру, а также осуществлять оценку не только массы всего груза, но и любой его составной части.

Как сообщалось ранее, в настоящее время завершается строительство стационарного железнодорожного комплекса на российско-китайском участке государственной границы Российской Федерации в Забайкальске (Забайкальский край).